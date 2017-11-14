Ленинградская область, 14 ноября, 2017, 19:34 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал корреспонденту ИА REGNUM, руководители каких муниципальных районов региона в ближайшее время могут покинуть свои должности.

Lenobl.ru Александр Дрозденко

Ранее стало известно, что в ближайшее время возможен уход с должности главы администрации Сланцевского района Игоря Фёдорова, Тосненского района — Владимира Дернова, Гатчинского района — Елены Любушкиной, Кингисеппского района — Виктора Гешеле. Информацию, что такие переговоры с участием главы Ленобласти идут, подтвердил источник в областном правительстве.

«На самом деле у нас возможно перемещение на другое место работы Фёдорова (Сланцы). Причем эти кадровые перестановки связаны с цепочкой кадровых событий. Дальше у нас есть вопросы по работе администрации Кингисеппской, там очень много вопросов есть от населения. И вообще, мы думаем, что настал период, когда глава десять лет отработал, наверное, должно быть другое движение по карьере. В любом случае, мы будем делать это аккуратно, осторожно», — сказал сегодня, 14 ноября, Александр Дрозденко корреспонденту ИА REGNUM.

Он ещё раз напомнил, что прямого влияния на муниципальную власть у губернатора нет, и кадровые изменения будут «делаться с учетом мнения населения, позиции депутатов и лично тех людей, кто там работает».

Ранее на встрече с депутатами областного парламента Дрозденко посетовал, что у него есть лишь законная возможность договориться о добровольном уходе с должности некоторых муниципалов.

«Я даже в суд подать не могу в случае подозрений, если человек не справляется со своими обязанностями. Это должен делать совет депутатов», — сказал губернатор.

Напомним, что накануне уже было принято решение об уходе главы администрации Тосненского района Владимира Дернова.

«Вчера даже определились с кандидатурой, кто будет исполнять обязанности», — уточнил Александр Дрозденко. Им станет глава города Тосно Валерий Гончаров.

Наблюдатели отмечают, что своей кадровой работой Александр Дрозденко хочет сделать Ленинградскую область более управляемой.

«Во многих районах главы считаю себя некими удельными князьками и не очень прислушиваются к тому, что говорит правительство. Плюс проблема двоевластия — не понятно, кто за что отвечает. (Губернатор) Делает так, чтобы в районах работали люди, встроенные в систему управления регионом, и пытается заменить наиболее одиозных», — заявил политолог Юрий Светов, отметив, что это положительная тенденция.