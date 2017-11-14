Москва, 14 ноября, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Ситуация с массовой блокировкой банковских счетов малых предпринимателей в Нижнем Новгороде в очередной раз указывает на то, что банки не учитывают специфику малого бизнеса и предпочитают блокировать счета, а не разбираться в проблеме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября заявил президент «ОПОРЫ России» Александр Калинин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк РФ

В Нижнем Новгороде предприниматели жалуются на массовую блокировку счетов. Речь идет о компаниях, где учредители предприятий также занимают пост директоров без оклада. Согласно закону, они не уплачивают подоходный налог (НДФЛ) в Федеральную налоговую службу (ФНС). По словам самих предпринимателей, на основании нулевых поступлений НДФЛ, ФНС обращается в банки, чтобы заблокировать их счета.

По словам Калинина, ситуация с блокировкой счетов малых предпринимателей происходит не только в Нижнем Новгороде, но и в других регионах. Так, например, в «ОПОРУ» с жалобой обращался предприниматель из Санкт-Петербурга. В подобных ситуациях предпринимателям следует как можно скорее обращаться в банк и предоставить туда документы, подтверждающие законность проведенной операции. В таком случае банк обязан разблокировать счет, указал эксперт.

Критерии сомнительности

Как рассказал Калинин, с 1 января 2017 года заработал закон о борьбе с сомнительными операциями. Так, Центробанк РФ ведет список предприятий, которые, с их точки зрения, проводят подозрительные операции.

«За время действия закона уже было заблокировано операций у порядка 500 тыс. предприятий по всей стране», — отметил Калинин.

По его словам, при определении сомнительности операций ЦБ руководствуется несколькими критериями, например, нерегулярность деятельности, большие перечисления, перечисление на карточные счета и прочее.

«Но в рамках этого закона есть еще один критерий, который позволяет блокировать операции предприятий — если оно перечисляет в ФНС налогов в размере менее 1% от оборота. Но ситуации бывают разные, и нередко в большой массе платежей банк не учитывает специфику микробизнеса. Так, в частности, случилось в Нижнем Новгороде. Кроме того, когда предприятие работает на патенте или в режиме единого налога на вмененный доход, то там платежи в принципе могут быть меньше, чем 1% налога от оборота», — пояснил Калинин.

Письма не доходят

Кроме того, по словам Калинина, иногда у предприятий действительно образуется недоимка по налогам. В таком случае ФНС должна предупредить предприятие за две недели и потом имеет право заблокировать счет.

«Но часто, особенно для микропредприятий, поскольку они регистрируются в местах массовой регистрации, письма просто не доходят. Такая блокировка часто бывает неожиданной и предприниматели бегут в банк, чтобы выплатить недоимку и разблокировать счет», — говорит Калинин.

Однако, по его словам, закон позволяет даже после уплаты налогов не разблокировать счета в течение 30 дней.

«Эти истории — наличие недоимки и тот факт, что банк отнес платежи предприятия к подозрительным операциям — могут наслаиваться друг на друга, потому что предприниматели часто не разбираются, почему именно банк ему заблокировал его счет», — отмечает Калинин.

Проще не разбираться

Чаще всего проблемы со счетами малых предприятий встречаются в регионах, где банковский рынок монополизирован крупными игроками, объясняет Александр Калинин.

«Очень часто, если банковский рынок монополизирован крупными банками, то им, честно сказать, особо и не надо разбираться. Методикой отнесено, что налогов должно быть не менее 1% от оборота, а банку дороже разбираться, чем заблокировать счет», — пояснил Калинин.

По его словам, штрафы для сотрудников банка достаточно серьезные, поэтому чаще всего они стремятся перестраховаться и заблокировать счет, который вызывает подозрения.

«Если в течение квартала банк пропустил более 1 млрд таких операций, возможен вообще отзыв лицензии, поэтому банку проще блокировать счет, чем разбираться», — отмечает Калинин.

Инструкция для обращений

По словам Калинина, особого регулирования этого вопроса в законодательстве нет. Однако буквально на днях вышла инструкция ЦБ о том, что в банках должна быть создана двухконтурная система. Такая система предполагает, что помимо контроля за операциями, препятствующими отмыванию доходов, должна быть создана система «комплаенс», которая должна по определенным процедурам рассматривать жалобы людей, которые попали в список Центробанка или чьи операции банки сами отнесли к сомнительным.

«Я бы рекомендовал этим предпринимателям немедленно — поскольку инструкция ЦБ вышла буквально на днях — обратится в свои банки и сославшись на этот документ, потребовать организовать более детальное расследование причин блокировки счетов. Если банк не будет реагировать, то можно написать в службу по защите потребителей ЦБ и потребовать разобраться», — советует Калинин.