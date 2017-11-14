Москва, 14 ноября, 2017, 18:00 — ИА Регнум. Совет Думы определил перечень вопросов, которые предлагается включить в план работы Счетной платы в 2018 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом сообщил журналистам первый зампред Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Мы утвердили список вопросов, которые, на наш взгляд, требуют проверки Счетной палаты РФ в 2018. Это очень интересный перечень, он никакой не секретный, с ним можно ознакомиться», — отметил парламентарий.

Как следует из имеющегося в распоряжении ИА REGNUM перечня, Госдума рекомендует Счетной палате РФ проверить эффективность деятельности государственных органов власти и компаний-операторов по реализации действующих соглашений о разделе продукции (СРП) за 2016 год.

«Ранее проведенные проверки в отношении трех соглашений о разработке месторождений углеводородного сырья на условиях раздела продукции, реализуемых в РФ (проект «Сахалин-1», проект «Сахалин-2», проект Харьягинское месторождение) выявили ряд нарушений», — говорится в документе.

Также Госдума рекомендует СП провести анализ деятельности ОАО «РусГидро» в части расходования бюджетных средств в объеме 50 млрд рублей, предусмотренных на строительство четырех объектов электрогенерации на Дальнем Востоке. Речь идет о ТЭЦ Советская Гавань, Сахалинской ГРЭС-2, Якутской ГРЭС-2 и второй очереди Благовещенской ТЭЦ. «Указанные средства были перечислены из федерального бюджета на специальный счет Сбербанка для реализации ОАО «РусГидро», — обосновывается предложение.

Также в перечне Госдумы — предложение о проведении оценки обоснованности предоставления бюджетных ассигнований в виде взносов в уставные капиталы акционерных обществ и государственных корпораций.

Кроме того, предлагается провести оценку эффективности использования бюджетных средств, предоставленных Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) за 2015−2016 годы и АО «АИЖК». В перечень включена проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных Бурятии в 2017 году на реконструкцию комплексов очистных сооружений, расположенных на Байкальской природной территории.

Одновременно предлагается проверить использование Фондом развития промышленности в 2014—2017 годах субсидий на предоставление льготных займов организациям гражданской промышленности в целях импортозамещения.