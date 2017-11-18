Санкт-Петербург, 18 ноября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 5 ноября председатель СНК Ленин обратился «ко всем трудящимся» с воззванием:

Керенский в кабинете

«Помните, что вы сами теперь управляете государством. Никто вам не поможет, если вы сами не объединитесь и не возьмете все дела государства в ваши руки. Ваши советы отныне органы государственной власти, полномочные решающие органы… Арестуйте и предавайте суду народа всякого, кто посмеет вредить народному делу… Берите, храните, как зеницу ока, землю, хлеб, фабрики, орудия, продукты, транспорт, — все это отныне будет всецело вашим, общественным достоянием. Постепенно, с согласия и одобрения большинства крестьян, по указаниям практического опыта их и рабочих, мы пойдем твердо и неуклонно к победе социализма, которую закрепят передовые рабочие наиболее промышленных государств …»

Также Ленин дал в печать следующее заявление:

«В ответ на многочисленные вопросы крестьян разъясняется, что власть в государстве перешла отныне всецело в руки советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Поэтому советы кр. депутатов отныне и впредь до Учредительного собрания являются полномочными органами государственной власти на местах… Все помещичьи земли полностью и целиком поступают в руки советов кр. депутатов. Все распоряжения волостных земельных комитетов, принятые в согласии с уездными советами кр. депутатов, являются совершенно законными и должны быть безусловно и немедленно проведены в жизнь. СНК призывает крестьян самим брать всю власть на местах в свои руки. Рабочие полностью всецело и всемерно поддержат крестьян, наладят производство машин и орудий и с своей стороны просят крестьян помочь подвозом хлеба».

СНК посетила делегация от 300 бельгийских рабочих, работающих на петроградских заводах, изъявивших готовность оказать полную поддержку новому правительству.

Под председательством наркомтруда Шляпникова состоялось совещание представителей профсоюзов и фабзавкомов по вопросу о рабочем контроле. Шляпников заявил, что министерство труда будет периодически созывать подобные совещания.

Дважды состоялись заседания ВРК. Левые с.-р. Устинов и Левин заявили о своем выходе из состава ВРК согласно решению их фракции ВЦИКа в знак протеста против того, что декреты СНК не предлагаются на предварительное обсуждение ВЦИКа. Решено сформировать 10 летучих отрядов, по 50 человек в каждом, из кронштадтцев, для организации продовольственного дела; во главе отрядов решено поставить комиссаров, затребовав последних у ПК РСДРП (б).

Заслушан доклад о положении в Донецком бассейне. Делегат рабочих Донбасса заявляет, что, если к 10 ноября калединцы не покинут Донбасс, будет объявлена забастовка. Заслушаны доклады о положении в 10-й, 12-й армиях, в 35-й дивизии и других войсковых частях.

Александр Дейнека. В Донбассе. 1924

Викжелем принята резолюция по поводу безрезультатного исхода работ межпартийного совещания. В резолюции говорится:

«Совещание вынуждено было прекратить свои работы после того, как ВЦИК незначительным большинством принял такие решения, которые делают фактически невозможным какое-либо соглашение, и отказался прекратить политику насильственного подавления несогласных частей населения политическим террором».

Сообщая дальше о требованиях, выставленных правой частью совещания, и не давая им никакой оценки, резолюция Викжеля заканчивается формулировкой задач будущего правительства: установление мира между всеми воюющими народами, немедленная передача земель земельным комитетам, скорейший созыв Учредительного Собрания.

По предложению Коллонтай, конференция работниц в Петрограде избрала делегацию из 10 человек для воздействия на товарищей, вышедших из ЦК РСДРП (б) и СНК. Делегация в Смольном изложила свою точку зрения перед Лениным, Троцким, Луначарским и Коллонтай, а затем направилась для переговоров с Зиновьевым и Каменевым и от имени 80 000 работниц потребовала подчиниться партийной дисциплине.

В статье «Основы соглашения» Мартынов (м-к) пишет:

«Спор ведется отчасти по основному вопросу, должны ли мы сейчас осуществить лишь коренную демократическую революцию, или революцию социалистическую … Большевики жестоко заблуждаются, думая, что им сейчас удастся осуществить социализм в России. Совершенно очевидно, что страна для этого не созрела… Если они будут настаивать на своей «диктатуре пролетариата» и на рабочем контроле, их ожидает неизбежное банкротство… Нужно достигнуть такого соглашения, чтобы не было ни победителей, ни побежденных…, нужно устранить режим и диктатуру одного класса, составляющего меньшинство населения … В создании власти должны принять участие и советы, и городские думы».

«Известия Екатеринославского Совета» публикают «разговор с председателем Харьковской городской думы и лидером левых с.-р. во ВЦИК 2-го созыва Карелиным». По его мнению, резолюция ВЦИК по поводу свободы печати ухудшила ход переговоров о соглашении между социалистическими партиями. Вместе с тем это ускорило разрыв между «умеренными» группами б-ков и «непримиримыми» (Ленин, Троцкий). Тот факт, что Рязанов и Лозовский по вопросу о печати голосовали с левыми с.-р., а во время голосования недоверия СНКу «умеренные б-ки» отсутствовали и резолюция доверия была принята большинством двух голосов, говорит о том, что

«В ближайшие дни умеренные б-ки будут голосовать с нами, образуя большинство во ВЦИК. Тогда представятся две возможности: либо Ленин с Троцким решатся на свою диктатуру, либо инициатива целиком перейдет в руки умеренных б-ков, левых с.-р., м-ков-интернационалистов. Теперь мы, левые с.-р., ведем определенную политику на изоляцию Ленина, не допуская в то же время изоляции большевизма в целом».

Карелин высказывает уверенность в том, что соглашение на платформе «от н. с. до б-ков» все же состоится «вследствие воздействия масс и умеренных большевиков». Препятствием к этому служит непримиримая позиция большинства Петроградского совета и ультимативное требование о признании декретов II Съезда советов. Карелин подтверждает слухи об образовании на юге кадетско-казацкого правительства и о том, что ЦК кадетов выехал на юг.

Состоялось заседание Временного Правительства. Председателем совета министров на время отсутствия Керенского избран Прокопович; заместителем вместо Коновалова —Никитин.

5 Министр торговли и промышленности Александр Иванович Коновалов (1875–1948)

В ночь на 5 ноября в Петрограде арестованы, в связи с офицерским заговором, и заключены в Петропавловскую крепость Пуришкевич, князь Феликс Юсупов граф Сумароков-Эльстон, Парфенов, капитан Кованько и прикомандированный к французской миссии герцог Лейхтенбергский. Пуришкевич стоял во главе офицерской организации. При нем было найдено письмо, написанное им и бароном де-Бодэ генералу Каледину с просьбой установить взаимную связь и координацию действий.:

«Организация, в коей я состою, работает не покладая рук над спайкой офицеров и всех остатков военных училищ и над их вооружением. Спасти положение можно только созданием офицерских и юнкерских полков. Ударив ими и добившись первоначального успеха, можно будет затем получить и здешние воинские части, но сразу без этого условия ни на одного солдата здесь рассчитывать нельзя… Казаки в значительной части распропагандированы… Властвуют преступники и чернь, с которыми теперь нужно будет расправиться уже только публичными расстрелами и виселицами. Мы ждем вас сюда, генерал, и к моменту вашего подхода выступим со всеми наличными силами…»

Крыленко запросил у Ставки по проводу Духонина: в каком соответствии находится движение частей с фронта на Петроград с приказом Духонина от 1 ноября о приостановке движения войск на Петроград, каково отношение Духонина к создавшемуся положению и правительству после принятия им — Духониным — на себя обязанностей главковерха.

Духонин ответил, что «Ставка не может быть призываема к принятию участия в решении вопроса о законности верховной власти», и считает необходимым признание за ней только оперативно-технических функций. По вопросу о продвижении войск Духонин подтвердил свой приказ от 1 ноября; далее он согласился поддерживать деловые отношения с управляющим военным министерством генералом Маниковским.

Состоялось заседание Московского областного бюро РСДРП (б). Прения по докладам «о расколе в среде ЦК и СНК» и о конструировании власти обнаружили две точки зрения: 1) однородное большевистское министерство, 2) однородное интернационалистическое министерство. Ни одно из этих положений не собрало хотя бы и относительного большинства. Тогда вопрос был поставлен так: «какой состав власти может считаться тем минимумом, который еще приемлем для нас?» Единогласно была принята резолюция, требующая составления министерства только из советских партий с обеспечением большинства большевиков. Состав местной власти должен быть аналогичен центральной.

В течение целого дня заседал МВРК. Принята платформа соглашения для вечернего совещания об организации власти: программа II Съезда Советов, обеспечение большинства за фракцией большевиков — в два голоса, число представителей крестьянских депутатов должно быть равно числу губернских советов. Затем был принят ряд мер в отношении разоружения юнкеров (расформирование частей, арест, увольнение из армии и т. д.).

МВРК также обсудил вопрос о Московской городской думе, не желающей подчиниться распоряжению об ее роспуске. Постановлено еще раз предложить ей разойтись, а в случае неповиновения разогнать думу вооруженной силой. По вопросу об аресте членов городской думы решения не принято, голосование дало следующие результаты: 2 голоса за арест, 1 против, 1 воздержался и 1 не участвовал в голосовании.

Состоялось частное межпартийное совещание б-ков (Владимирский), с.-д, — объединенцев (Волгин, Кузовков) и левых с.-р. (Зитта и Магеровский) по вопросу об организации власти. Владимирский информирует о решении областного бюро. Магеровский считает, что проектируемый орган должен быть советским, а вхождение других организаций желательно лишь в информационных целях. Волгин заявляет, что важно привлечь меньшевиков и правых с.-р. Совещание определенного решения не принимает.

Солдаты

Командующим войсками московского военного округа Мураловым издан приказ приступить к перевыборам ротных, батальонных, полковых и др. командиров, в виду того, что большинство командиров оказалось на стороне белой гвардии. Тем же приказом временно закрыты в Москве Александровские и Алексеевское военные училища.

На заседании Московского совета профсоюзов (196 чел. от 47 союзов) принята резолюция о стачках:

«Пока у власти правительство пролетариата и беднейших слоев народа, политическая стачка — саботаж, против которого надо бороться самыми решительными средствами. Замена отказывающихся работать другими — является не штрейкбрехерством, а борьбой с саботажем и контрреволюцией»

Благодаря воздействию ВРК прекращена телеграфная забастовка в Ревеле.

Вышел № 1 областной газеты Иваново-Кинешемского района «Русский Манчестер» (кадетская). Одной из задач газеты ставится «содействие насаждению в нашем районе новых английских или общезападноевропейских идей, навыков и отношений труда и капитала».

Пленумом Воронежского Совета, на который м-ки и правые с.-р. не явились, был переизбран исполком, в состав которого вошли 5 б-ков, 2 левых с.-р., 1 м-к, 1 беспартийный. Угрожая оружием, ВРК приступил к печатанию своих листков в единственной работающей (из-за забастовки печатников) типографии правых с.-р., где одновременно печатается газета с.-р. Проведено вооружение рабочих. Городская дума работает, и в ее дела ВРК и Совет не вмешиваются.

Выборы в Екатеринбургскую гордуму дали следующие результаты: большевики — 9194 гол., с.-р. — 4479 гол., к.-д. — 3 444 гол.

Произведены перевыборы исполкома Владивостокского Совета р. и с. депутатов. Избраны 18 б-ков, 11 с.-р., 3 м-ка, 6 по списку военного блока и 2 по списку грузчиков.

Ушедшая из Минского совета фракция меньшевиков признала свой поступок ошибочным и постановила вернуться в Совет. Главнокомандующий Западным фронтом генерал Балуев заявил о своем политическом нейтралитете.

Под председательством Шаумяна, состоялось расширенное заседание Совета р. и с. депутатов. Разбирался вопрос о Комитете общественной безопасности, распространяющем антисоветские прокламации. Большинством 409 против 25 принято предложение Шаумяна принять решительные меры к ликвидации Комитета в случае, если он сам не распустит себя. Затем принимается решение о перевыборах Совета.

С.-р. и м-ки-интернационалисты заявили о необходимости скорейшего создания единого революционного фронта. С.-р. постановили возвратиться в исполнительный комитет совета.

Съезд Каспийской флотилии большинством голосов одобрил переход власти в Баку в руки советов.