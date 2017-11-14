Симферополь, 14 ноября, 2017, 16:58 — ИА Регнум. Несмотря на пропаганду ненависти к русским, которая возведена в ранг государственной политики, миллионы украинцев ездят в Россию на заработки и сохраняют дружеские и родственные связи с россиянами, поэтому любые запретные инициативы украинских властей в адрес нашей страны обречены на провал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко, комментируя идею украинских политиков прекратить транспортное сообщение с Россией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Граница

«Очередной «шедевр» украинских «политиков». Подобная инициатива не имеет никаких перспектив. Несмотря на пропаганду ненависти к русским, которая возведена в ранг государственной политики, миллионы украинцев ездят в Россию на заработки и сохраняют дружеские и родственные связи с россиянами. Поэтому такое решение будет чревато серьёзным социальным взрывом в Киеве. Хотя с точки зрения спасения Украины от преступной власти именно такое решение может стать последней каплей», — отметил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях на Украине предложили прекратить транспортное сообщение с Россией.

«Мы должны двигаться к прекращению организованного пассажирского транспортного сообщения с РФ. К сожалению, продолжительное время после начала конфликта общество было толерантным к массовой трудовой и социальной миграции украинцев в РФ. И остается толерантным до сих пор», — отметил так называемый постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин.

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Он также отметил, что предлагаемое решение до сих пор не принималось украинскими властями в связи с их опасениями накликать себе на голову «широкое общественное негодование».

Также отметим, что Генеральный штаб Вооружённых сил Украины заявил накануне, что 13 ноября на Украину прибудут инспекторы из США, Дании и Канады для мониторинга военно-политической ситуации в центре и на юго-востоке страны. При этом Генштаб ВСУ утверждает, что в программе визита инспекторов значится и посещение Крыма.