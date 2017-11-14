Сочи, Краснодарский край, 14 ноября, 2017, 15:26 — ИА Регнум. Пострадавшим от пожара в двухэтажной пристройке к общежитию на улице Чебрикова в Сочи будет оказана всесторонняя помощь. Не оставить горожан в беде пообещали краевые власти, передаёт ИА REGNUM 14 ноября.

Фото Натальи Силогадзе со страницы группы «Типичный Сочи» vk.com/this_is_sochi Пожар в общежитии в Сочи

«Муниципалитету даны поручения создать условия, чтобы абсолютно все погорельцы и те жильцы, чьё жильё пострадает при тушении пожара, были размещены в комфортных условиях», — распорядился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Помогут погорельцам и с восстановлением уничтоженных огнём документов: этим уже занимаются соответствующие службы.

Предварительная причина возгорания пока официально не озвучена, но глава региона пообещал, что будет проведена тщательная проверка.

«Возмутительно, как при таком типичном возгорании у нас столько пострадавших», — отметил Кондратьев.

По последним данным, в результате пожара в общежитии пострадали по меньшей мере 23 человека, в том числе двое детей. Еще одна женщина погибла.

В настоящее время пожар полностью потушен. На месте продолжают работать спасатели. Безучастными в тушении пожара не остались и очевидцы.

«Много кто помогал, вытаскивали людей собственноручно, лекарства, успокоительные, одеяла, вода, чем могли, тем и помогали. Ужасно страшная обстановка там была. До сих пор нельзя подниматься и долгое время находится выше четвёртого этажа. Всюду гарь. 23 человека в больнице на нынешнее время, один в реанимации. Информация не совсем точная, но минимум так», — рассказывает Анастасия С.

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«Несколько парней вообще побежали внутрь, рискуя жизнью, выводили людей. Огонь был с одной стороны, а ядовитый дым пошел по всей общаге. Люди травились едкими парами», — поделился один из очевидцев произошедшего.

Видео размещено Макс Портал

«К сожалению, я там была. Меня забирал с третьего этажа спасатель, уже почти без сознания. Дым был такой едкий и чёрный, как стена. Как ребята там ходили, я вообще не представляю», — рассказала местная жительница.

Как сообщало ИА REGNUM, пристройка к пятиэтажному общежитию на улице Чебрикова в олимпийской столице загорелась утром 14 ноября. Огонь быстро перекинулся на жилой дом. Площадь пожара составила 200 кв. м. Из общежития, в котором проживает 500 человек, спасатели эвакуировали более 50 жильцов.

«Само здание — пристройка спортивного центра «Урожай», где на первом этаже располагалась библиотека, а на втором — заброшенное помещение с хламом, где и возник огонь. Пристройка примыкала к жилому дому, в коридоры которого двинулось задымление», — говорится в сообщении на странице официального сообщества города-курорта в соцсети.

Отмечается, что, по словам очевидцев, в этой пристройке не раз возникали небольшие возгорания, но все просьбы к власти решить эту проблему игнорировались.