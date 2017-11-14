Москва, 14 ноября, 2017, 14:51 — ИА Регнум. Цены на бензин достигают рекордных уровней не только из-за высоких налогов, но и из-за высокой монополизации рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

eluela31 Нефть

Цена на топливо накануне достигла рекордных показателей — стоимость бензина АИ-97 за неделю выросла на 2,3%. Цена одной тонны топлива сегодня составляет 42,8 тыс. рублей. Как объяснил глава Российского топливного союза Евгений Аркуша, цены на бензин растут быстрыми темпани из-за высокого налогообложения.

«Частично глава Топливного союза прав, у нас действительно очень высокая доля налогов в цене на бензин, особенно акцизов. Только в этом году они уже были повышены дважды», — отметил Емельянов.

По его словам, постоянно повышение акцизов отрицательно сказывается на экономике и на благосостоянии населения.

«Цена на бензин заложена в себестоимости любого товара, поэтому надо менять политику и перестать повышать акцизы на топливо», — уверен Емельянов.

Между тем, по его словам, высокие налоги не единственная причина рекордных цен на бензин.

«Другой аспект — высокая монополизация рынка. Я не исключаю, что возможен сговор с нефтяными компаниями по повышению цен на бензин. Так что в этом вопросе надо попросить ФАС поработать», — заявил Емельянов.