Кишинёв, 14 ноября, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон подвел итоги первого года пребывания на посту президента. Как передает корреспондент ИА REGNUM, сам Додон заявил в этой связи, что этот год стал «лишь началом», и самые значительные достижения у него еще впереди.

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«Знаю, что не все намеченные цели были достигнуты, но за прошедший год удалось заложить основы целого ряда политических и социальных проектов, которые будут претворяться в жизнь в дальнейшем», — отметил президент.

Он пообещал довести «до победного конца» всё начатое в области внешних отношений, восстановления территориальной целостности страны, укрепления молдавской государственности и идентичности.

В пропрезидентской Партии социалистов выразили уверенность, что только Додон «сможет «решить проблемы, стоящие перед страной», и только с ним у Молдавии «будет будущее».

Социалисты заявили, что Додон многое сумел за этот год: «Остановить многие антинародные законы правительства, реанимировать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с восточными партнерами, улучшить ситуацию с экспортом в РФ, решить часть проблем, с которыми сталкиваются сограждане, работающие в России, заложить основы важных социально-экономических процессов, которые обеспечат будущее РМ».

Однако многие инициативы президента, по словам социалистов, были «сорваны правящей властью и так называемой проевропейской оппозицией, которые выступили единым фронтом против главы государства, пытаясь изолировать и устранить его от процесса принятия решений, от политики, общественной жизни».

В партии Додона, однако, не унывают и намерены собрать 1,5 млн. подписей граждан за переход к президентской форме правления в Молдавии.

В российском МИДе тоже довольны Додоном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве отметила «целый ряд конкретных шагов по налаживанию сотрудничества Молдавии с Россией, ЕАЭС, а также в рамках СНГ», налаженный в ходе шести встреч с президентом Владимиром Путиным «устойчивый диалог по широкому кругу вопросов, позволяющий вести поиск решений наиболее актуальных проблем двусторонней повестки дня».

Положительной оценки, по словам Захаровой, заслуживают и «усилия, направленные на продвижение диалога с руководством Приднестровья», в ходе которых «наметился незначительный прогресс в решении ряда практических вопросов приднестровского урегулирования».

При этом представитель МИДа РФ выразила сожаление, что «сложившееся на сегодняшний день в Молдавии внутриполитическое противостояние между ветвями власти не позволяет в полной мере реализовать инициативы президента республики, более широко раскрыть потенциал российско-молдавского сотрудничества».

«Более того, правительство и парламентское большинство Молдавии в последнее время предприняли ряд шагов по ограничению полномочий президента. Имеют место и откровенные антироссийские акции. Тем не менее российская сторона настроена на долгосрочное развитие дружественных партнерских отношений с нейтральной Молдавией, опирающихся на давние исторические связи между нашими народами. Надеемся, что нынешний непростой этап в развитии этой страны будет преодолен», — заключила Захарова.

В молдавской оппозиции между тем Додона называют «геополитическим президентом» и указывают на его очевидный симбиоз с лидером правящей Демпартии и фактическим руководителем страны Владимиром Плахотнюком. По словам вице-председателя платформы «Достоинство и правда» (DA) Александра Слусаря, реальные дела президента, в отличие от его слов, «четко указывают на постоянное его сотрудничество с режимом».

Слусарь напомнил, как Додон и правящее большинство поделили должности послов и судей, которых в итоге назначил Додон, и провели изменение избирательной системы на смешанную в интересах демократов. «Очевидно, что такой президент очень удобен Плахотнюку. Он не пытается бороться с захваченным государством, хотя год назад клятвенно это обещал», — сказал Слусарь.

«Он всё время делает громкие и стерильные антизападные заявления, которые помогают Плахотнюку поддерживать свой имидж евродиктатора и единственного гаранта несменяемости внешнего вектора Молдовы. Додон делает всё, чтобы помочь Плахотнюку столкнуть Молдову в пропасть», — добавил политик.

Молдавский политолог Оазу Нантой, в свою очередь, уверен, что избрание Додона президентом год назад стало возможным только благодаря активному участию в этом Демократической партии. «Благодаря этому Молдова стала заложником «карточной игры» двух политиков [Додона и Плахотнюка], один из которых разыгрывает проеверопейскую карту, а другой пророссийскую», — приводит слова Нантоя ИА Infotag.

Cамым же тревожным, по его словам, является то, что «Додон активно играет роль послушного агента влияния путинского режима, который отрицает суверенитет и территориальную целостность РМ». В остальном же, уверен Нантой, Додон занимается «клоунадой, которая доказывает, что он — случайный человек на президентской должности».

ИА REGNUM напоминает, что президент в Молдавии обладает декоративными полномочиями и фактически лишен рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны. Вся полнота власти в стране сконцентрирована в руках лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, имя которого Додон в своих выступлениях даже не осмеливается произнести. В то же время Додон и его Партия социалистов по многим вопросам активно взаимодействуют с Плахотнюком, в частности, поддержали переход к смешанной системе выборов, которая с большой вероятностью позволит Плахотнюку остаться у власти и после выборов 2018 года.