Екатеринбург, 14 ноября, 2017, 14:29 — ИА Регнум. В России 14 ноября продолжились акции протеста против проекта постановления Пленума Верховного Суда страны. Прошли они и на Урале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мария Шевченко ИА REGNUM Пикет в Екатеринбурге

По Уралу на одиночные пикеты вышли представители «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС) из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Первоуральска. В Екатеринбурге акция состоялась в 13:00 по местному времени (11:00 мск) возле здания Законодательного собрания. К пикетчику вышел сотрудник охраны, который поинтересовался поводом одиночного пикета.

С утра выказать протест у стен администрации города вышли представители Первоуральского отделения РВС. В Нижнем Тагиле акция происходила возле главной городской трибуны на перекрестке улиц Ленина и Пархоменко.

Что говорят родители

«Мы занимаемся недопущением ювенального законодательства и антисемейной правоприменительной практики с 2013 года. А предложенный проект постановления, к сожалению, не устраняет, а закрепляет сложившиеся в практике негативные явления, о которых мы лично знаем, так как работаем с семьями напрямую», — заявил представитель Свердловского отделения РВС Александр Кардаполов.

Как сказала одна из общественниц Челябинской области, данная тема начинает постепенно остывать и сходить с публичной повестки. А в этом можно уследить трагичное развитие событий для семейной политики страны. Отметим, что законодательные проекты, которые могут привести к внедрению новых (антисемейных) практик работы с семьями, не прописываются как ювенальные, но являются такими на деле. Может, поэтому некоторая часть общества до сих пор сомневается в возможности введения в России западного подхода к воспитанию детей, отношению к семье, концептуальное название которого — ювенальная юстиция.

Напомним, что проект постановления ВС РФ, включающий 37 пунктов, был опубликован в октябре. В нем говорится о практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с ограничением или лишением родительских прав, а также с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью. Эксперты РВС провели анализ данного документа, в результате чего выявили ряд противоречий, что и послужило поводом для протестной реакции со стороны родителей.