Москва, 14 ноября, 2017, 00:04 — ИА Регнум. Госкорпорация «Роскосмос» намерена вывести на околоземную орбиту пять новых спутников зондирования Земли, из которых будет составлена орбитальная группировка «Арктика», заявил 13 ноября журналистам заместитель главы департамента навигационных систем и комплексов ГК «Роскосмос» Валерий Заичко.

Nord-news.ru ИСЗ Арктика-МС-1

Запланированной численности спутниковая группировка «Арктика» должна достичь к 2025 году. Первые два орбитальных аппарата «Арктика-М» №1 и №2 будут запущены в космос в 2019 и 2021 годах.

Кроме того, российские метеорологические спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №3 и №4 уже прибыли на космодром Восточный, где 22 декабря 2017 года состоится их запуск на околоземную орбиту.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября сайт лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) сообщил, что на стороне Солнца, обращенной к Земле, не обнаружено ни одного пятна.