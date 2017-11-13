Москва, 13 ноября, 2017, 23:41 — ИА Регнум. Одним из наиболее тревожных итогов переговоров на саммитах АТЭС и АСЕАН в 2017 году для России стало решение между США и Китаем об освоении газовых месторождений в Аляске. Об этом 13 ноября заявил заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 2004−2010 гг. Владимир Захаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Gazprom.ru Сварка первого стыка газопровода «Сила Сибири»

«Для нас достаточно острым и, я бы сказал, сенситивным фактором явилась договорённость между американской и китайской стороной относительно будущего освоения газовых месторождений в Аляске, по СПГ (сжиженному природному газу) и так далее», — заявил Захаров.

По его мнению, для Москвы такое развитие ситуации большой неожиданностью не стало. В России понимают будущие риски и сложности в вопросах ценообразования и условий торговли газом, и об этом свидетельствует то, с каким вниманием последние недели относится председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер к теме строительства газопровода «Сила Сибири».

«Среди специалистов у нас есть даже такая шутка: не получится ли наш газопровод «Сила Сибири» как труба в небо? У нас очень серьёзные конкуренты. В Центральной Азии это Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, которые так или иначе предлагают свой газ по демпинговым ценам. Теперь появляется на горизонте американский СПГ. Это тоже очень серьёзный конкурент. Поэтому, естественно, мы должны бороться. Прежде всего за цены и, как мне представляется, разворачивать Китай в направлении делового сотрудничества», — указал эксперт.

В этой связи России следует как можно быстрее налаживать с Пекином институциональную основу для более глубокой экономической интеграции России и Китая, которая послужит основой для укрепления торговых отношений двух стран даже в условиях острой международной конкуренции, считает Захаров.

«Нам нужно сегодня выйти на серьёзные договорённости не только в плане торговли, — она идёт, хотя она в 10 раз меньше, чем торговля с США, — но нам нужно выйти по всему спектру наших экономических связей», — указал он.

«В финансовой области создать определённый банк, который был бы гарантированно (защищён) от влияния американских монополий, был бы свободен в организации сотрудничества между Россием и Китаем. Это основная задача сегодня. Поэтому наш президент не случайно сказал, когда он говорил с (председателем КНР) Си Цзиньпином — мало что известно, но он говорил, что речь идёт о расширении секторального и прочего сотрудничества в Китае. Нам это очень необходимо, так же как и китайцам», — пояснил Захаров.

Отметим, что в начале ноября 2017 года Алексей Миллер заявил о том, что Китай может столкнуться с дефицитом газа в ближайшем отопительном сезоне, при этом решить эту проблему смогут поставки газа из России.

По его словам, экономика Китая «прочно встает на газовые рельсы». В частности в январе — сентябре 2017 года потребление газа в Китае выросло на 18% и достигло 168 млрд куб. м. Таким образом, в абсолютном выражении прирост составил 26 млрд куб. м.

Ещё большими темпами Китай наращивает импорт газа — за девять месяцев плюс 22%, до 67 млрд куб. м. 53% импорта занимает СПГ.

«Причина понятна — собственная добыча растет медленнее, а трубопроводные поставки из Центральной Азии не соответствуют текущему спросу. В этом отопительном сезоне Китай опять может столкнуться с дефицитом природного газа. Безусловно, поставки газа из России и высокая надежность, которую дает «Газпром», позволят Китаю снять острый вопрос обеспечения пикового зимнего спроса», — заявил ранее Миллер.