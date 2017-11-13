Москва, 13 ноября, 2017, 23:12 — ИА Регнум. Рост цен на аренду квартир в Москве связана с сезонным фактором, заявила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела продаж «Московского агентства недвижимости» Ольга Саукитенс 13 ноября, комментируя данные об увеличении минимальной стоимости съёмного жилья до 22 тыс. рублей в месяц.

Юрий Пименов. В комнатах (фрагмент)

По данным «Инком-Недвижимость», к ноябрю 2017 года минимальный размер платы за аренду квартир в Москве превысил показатели за предыдущие месяцы. Самым экономным вариантом назван съём жилья у станции метрополитена «Молодёжная».

"Я не знаю, что это за квартира на «Молодежной» за 22 тыс. рублей, так как это достаточно дорогой район, — пояснила Саукитенс. — Либо эта квартира находилась в Одинцово, либо она гостиничного типа».

Она обратила внимание, что рост цен за аренду московской недвижимости носит сезонный характер.

«Если цены завышены, то квартиры стоят по три-четыре месяца и не сдаются, — отметила Саукитенс. — Если же цена определена правильно, то квартиры «уходят» за три-четыре дня. Летом очень много квартир сдаётся на короткий срок, стоимость аренды падает, так как растёт предложение. В конце осени квартирные хозяева возвращаются из отпусков и квартирантам приходится менять место жительства. Предложение сокращается, возникает ажиотаж, и цены растут».

Вместе с тем она отметила, что рынок аренды существенно отличается от рынка продажи недвижимости. Последний более инертен.

«Думаю, ноябрь будет достаточно активным в плане роста цен за съём жилья, — предположила Саукитенс. — Но после первой декады декабря цены на рынке либо перестанут расти, либо начнут немного снижаться. Эти тенденции характерны как для столицы, так и для Новой Москвы и Московской области. Их рынки более динамичны, в то время как в регионах они более спокойны из-за того, что там доходы людей существенно ниже».

Напомним, что, по данным ежемесячного рейтинга агентства «ИНКОМ-Недвижимость», цена самой дешёвой аренды однокомнатной квартиры в Москве составила 22 тыс. рублей в месяц. На второе место по экономности аналитики поместили жильё за 23 тыс. рублей, расположенное в районе станции «Пражская». Кроме того, указываются варианты за 25 и 27 тыс. рублей, а также однокомнатная квартира за 32 тыс. рублей в окрестностях станции метрополитена «Автозаводская».