Москва, 13 ноября, 2017, 22:10 — ИА Регнум. Власти Корейской Народно-Демократической Республики ускорили процесс выдачи туристических виз гражданам Российской Федерации. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба туристической компании NKorean.

(сс) stephan КНДР

Сообщается, что официальный Пхеньян существенно упростил процедуру получения виз для российских туристов. Отныне срок рассмотрения заявок на посещение Северной Кореи в новогодние праздники может занять всего 1−2 дня.

Отмечается, что всего год назад выдача северокорейских виз для граждан России занимала в среднем 20 дней.

Также NKorean утверждает, что за прошедшие девять месяцев 2017 года туристический поток из России в Северную Корею вырос более чем в два раза по сравнению с 2016 годом.