Москва, 13 ноября, 2017, 22:02 — ИА Регнум. Бывший заместитель главы антидопингового центра Тимофей Соболевский и сотрудник лаборатории центра Олег Мигачев создали удаленный доступ к базе данных для хранения допинг-проб российских спортсменов с возможностью внесения в неё любых изменений. Об этом заявил 13 ноября министр спорта России Павел Колобков.

Лука Синьорелли. Антихрист и дьявол (фрагмент фрески). 1501

Ранее 10 ноября международное антидопинговое агентство WADA сообщило, что в его распоряжении находятся данные из системы московской антидопинговой лаборатории, которая включает в себя все данные допинг-тестов с 2012 по 2016 годы.

«В июле 2016 года сотрудниками центра был обнаружен и перекрыт этот канал. В связи с этим уверен, что вновь представленная информация WADA будет, безусловно, важна для органов, проводящих расследование, для Следственного комитета», — сказал Колобков.

Министр задался вопросами, почему WADA только сейчас сообщило о наличии у нее этой базы, с какой целью был создан открытый канал, не были ли внесены изменения в эту базу с момента отъезда Соболевского и Мигачева в США.

Отметим, Соболевский и Мигачев были сотрудниками бывшего главы российского антидопингового центра Григория Родченкова, который и явился источником всей шумихи вокруг якобы, существующей в России, государственной системы поддержки допинга. Именно Родченков стал информатором WADA с целью дискредитации российских спортсменов, что дало возможность использовать сферу спорта в политической борьбе против России.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября стало известно, что WADA не будет восстанавливать права российского агентство РУСАДА на заседании совета учредителей в Сеуле.

По словам журналиста Хайо Зеппельта, если такое решение будет принято, то Россия не будет допущена до участия в зимних Олимпийских играх в 2018 году.

Основным требованием допуска российской сборной является признание якобы существующей в России государственной системы поддержки допинга. В случае отказа признать очевидную ложь — ни одного факта не было предоставлено комиссией WADA — российская сборная может быть не допущена.