Москва, 13 ноября, 2017, 20:17 — ИА Регнум. Телеканал Russia Today America, который является американским подразделением российского иновещательного телеканала RT, зарегистрировался в США в качестве иностранного агента. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщается на сайте RT.

FeelSunny Съемочная группа Russia Today

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что руководство СМИ приняло решение зарегистрировать американское отделение в качестве иностранного агента в США, так как в противном случае американские власти грозили возбуждением уголовного дела.

«Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в неё всё ещё верит», — сказала Симоньян.

Напомним, 9 ноября министерство юстиции США в ультимативной форме потребовало от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В противном случае руководство американского отделения RT будет арестовано, а также все счета компании.

Требования минюста США Симоньян назвала незаконными. Ни один иностранный телеканал, работающий на территории США (а таких много), никогда не регистрировался иностранным агентом. Требования к RT носят дискриминационный и антиправовой характер.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее заявлял, что ответ на репрессии против российских СМИ на территории США будет зеркальным.