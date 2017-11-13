Сочи, Краснодарский край, 13 ноября, 2017, 18:51 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Турцией можно называть полностью восстановленными, заявил 13 ноября Владимир Путин в ходе своей встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом

Двусторонние российско-турецкие отношения восстановлены практически полностью, считает президент России.

«Хочу отметить в начале нашей встречи, что наши отношения можно считать восстановленными практически в полном объеме», — обратился Владимир Путин к Реджепу Эрдогану.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в узком составе, а затем переговоры продолжатся в более расширенном формате, завершившись выступлением обоих президентов с заявлениями для СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, главной темой переговоров Путина и Эрдогана 13 ноября в Сочи станет урегулирование вооруженного конфликта в Сирии.