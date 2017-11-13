Чебоксары, 13 ноября, 2017, 18:48 — ИА Регнум. В Чувашии со скандалом подводят итоги реализации программы «Формирование современной комфортной городской среды». И если по части выполнения программы республика, судя по данным ГИС ЖКХ, смогла с аутсайдерских 28% за три дня внезапно подняться до 71%, то по качеству работ вызвала массу критики, претензий и возмущения. Детальный разбор ситуации был проведён на региональной конференции ОНФ, где было подчёркнуто, что «республика оказалась в красной зоне», сформированные межведомственные комиссии, в том числе при главе Чувашии, со своими обязанностями не справились, много вопросов было по критериям отбора дворов и по качеству работ. Из девяти муниципалитетов, участвующих в программе, смелости отреагировать на эту критику нашлось только у администрации Чебоксар, которая признала ряд недоработок и обозначила 23 ноября как предельный срок завершения работ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Так благоустраивали набережную в Чебоксарах

С 2017 года по поручению президента России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина создан Центр мониторинга благоустройства городской среды, проект возведён в ранг национальных. Из Чувашии в реализации федерального проекта в 2017 году участвуют девять муниципалитетов: Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь, Шумерля, Батыревский, Козловский, Марпосадский и Цивильский районы. Между ними распределено 300 млн рублей. Согласно данным ГИС ЖКХ, в Чувашии на 9 ноября было выполнено только 28% от запланированного объема всех работ и мероприятий по комфортной городской среде.

«Республика оказалась в красной зоне. Есть опасность срыва сроков и качества выполнения работ», — констатировал на региональной конференции член республиканского штаба ОНФ Владислав Солдатов.

Sreda.dom.gosuslugi.ru Данные портала ГИС ЖКХ по состоянию на 13 ноября по исполнению программы в Чувашии

Примечательно, что через три дня после публичной критики показатель исполнения буквально взметнулся до 71%.

Отметим, что для контроля работ в состав муниципальных общественных комиссий были включены активисты ОНФ. Также была создана межведомственная комиссия при главе Чувашии, которая собиралась «всего три раза», поэтому «сегодня открыто можно заявить, что межведомственная комиссия со своими обязанностями не справилась, многие замечания «фронтовиков» не были учтены».

В ходе работ общественники побывали во дворах, пообщались с жителями домов, что дало возможность получить наиболее полную картину.

Onf.ru «Фронтовики» проверяют дворы

«Все познается в сравнении. По результатам проведенного мониторинга в Чебоксарах были выявлены дворы, которые уже были благоустроены по другим программам в 2013—2016 годах. Наряду с этим, многие дворы, находящиеся в явно плачевном состоянии, не вошли в программу, жители некоторых дворов сообщали нам о нежелании участвовать в программе. Данная информация была нами неоднократно озвучена профильным ведомствам, а также представлена главе Чувашии, после чего была проведена корректировка перечня дворовых территорий. Но и после корректировки многие территории, находящиеся в неплохом состоянии, остались в итоговом перечне. Многие вопросы по критериям отбора так и остались не решенными. Отговорки чиновников, что жители сами отказались участвовать, не аргумент. Почему благоустроенные территории в списках? Будем разбираться. Варианты, что, возможно, там проживают сами чиновники, не исключаются», — предполагает Владислав Солдатов.

Особое внимание уделялось качеству работ. По данным общественников, чаще всего жители жалуются на некачественный демонтаж старого оборудования, несоблюдение требований безопасности при установке инвентаря, отсутствие комфортных условий на благоустраиваемых территориях. Страдает и производственная культура: строительный материал и мусор сваливаются на проезжую часть, пешеходные зоны, нет предупреждающих табличек. Кроме того, к установленному сроку (1 ноября 2017 года) выполнен не весь запланированный на 2017 год объём работ.

«На многих территориях работа еще продолжается. Укрупнение контрактов по видам работ муниципалитетами городов Чебоксары и Новочебоксарск себя не оправдало. В ходе мониторинга выявлено, что вместо победителей работы на местах выполняют субподрядчики, так как головные организации задействованы на других крупных объектах, и это одна из причин срывов контрольных сроков», — отмечают в региональном штабе ОНФ.

Onf.ru Во дворе в Чебоксарах

Из муниципалитетов на критику отреагировала только мэрия Чебоксар. Глава администрации столицы Алексей Ладыков устроил «жёсткий разбор» на утренней планёрке 13 ноября, напомнив об обещаниях заказчика и исполнителей сдать объекты до 10 ноября.

«Всю прошлую неделю стояла сухая, рабочая погода. Сроки, которые мы оговаривали, прошли. Хочу понять, в чём дело, почему нет ни одного завершенного объекта?» — спросил он директора МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Олега Белова, который, в свою очередь, сослался на «проблемы согласования проектов по освещению, на сложности у отдельных подрядчиков, которые не укладываются в отведенные сроки».

"Считаю, что по проведению освещения работа вообще провалена, с подрядчиками надо разбираться. Тот же «Воддорстрой» (подрядчик по ремонту дорожного покрытия и озеленению) — уважаемая организация, которая задействована на крупных объектах по всей республике. Но если подписал контракт, обязан его исполнить. Начинайте претензионную работу, в том числе и по признанию подрядчика недобросовестным, разбирайтесь до конца», — потребовал сити-менеджер, пригрозив и главам райадминистрации за ненадлежащий дорожный контроль:

«Если у вас не получается — будем принимать меры».

Алексею Ладыкову на этот раз пообещали выполнить работы в течение 10 дней.

ИА REGNUM Сквер К.Иванова в Чебоксарах разворотили

Напомним, в Чебоксарах в программу «Формирование современной комфортной городской среды» было включено 25 территорий. Скандалом обернулись внезапно начатые работы в сквере Константина Иванова — старейшей части Чебоксар, который был раскурочен бульдозерами за считанные часы. После того, как забили в набат учёные и священники, было принято решение параллельно провести раскопки. И реконструкция возобновилась под наблюдением археологов. Работа учёных, которая включала также раскопки, шла в авральном режиме — здесь были обнаружены ценные артефакты, монашеское захоронение и предполагаемые границы Чебоксарского кремля. Сегодня археологи с грустью констатируют, что часть культурного слоя уже уничтожена под ковшами бульдозеров.

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«Фронтовики», в свою очередь, напоминают, что проект долгосрочный, на пять лет, и «пусть «первый блин и вышел комом», но это не беда», так как «на территориях, где десятилетиями в плане благоустройства делали очень мало или ничего, наконец-то начались работы».