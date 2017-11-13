Санкт-Петербург, 13 ноября, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Бывшего «строительного» вице-губернатора Северной столицы Марата Оганесяна, обвиняемого в мошенничестве при возведении стадиона «Зенит-Арена» (ныне — «Санкт-Петербург арена»), оставили в следственном изоляторе ещё на 2 месяца и 25 суток, до 9 февраля 2018 года. Такое решение принял 13 ноября Санкт-Петербургский городской суд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена»

«Ходатайство следствия подлежит удовлетворению», — провозгласила судья. Таким образом, признательные показания Оганесяна, о которых стало известно на днях, и его сделка со следствием не помогли экс-чиновнику отправиться под домашний арест, на чем настаивала защита.

Заметим, и Оганесян, и его адвокаты, прокурор и следователь настаивали на том, чтобы провести судебное заседание в закрытом режиме. Оганесян заявил, что присутствие прессы и других слушателей нарушает его право на защиту, так как в СМИ постоянно просачиваются недостоверные сведения о его деле. Следователь также заметил, что открытый процесс может помешать следствию по основному уголовному делу о хищении на стадионе, ведь после заключения досудебного соглашения дело Оганесяна выделили в отдельное производство. Однако судья отказалась закрыть процесс.

Защитники обвиняемого сообщили, что состояние здоровья Марата Оганесяна не позволяет ему более находиться в СИЗО, ему нужна операция. Кроме того, у зарегистрированного в Москве экс-чиновника появилась возможность жить в Петербурге — к делу приобщили договор о найме квартиры. Приобщили к делу и характеристики Оганесяна, например, от депутата Заксобрания Бориса Вишневского и от настоятеля прихода Храма святого благоверного князя Александра Невского, информацию о госнаградах, поощрениях и медсправку.

Следователь же привёл прежние аргументы в пользу заключения под стражу: Оганесян лично знаком с сотрудниками комитета по строительству Санкт-Петербурга и фирм, имевших отношение к стройке стадиона, так что он может оказать давление на свидетелей. Кроме того, следствие полагает, что он может уничтожить доказательства. У Оганесяна есть близкий родственник в США, а накануне задержания он подал документы на получение американской визы, в связи с чем следствие опасается, что обвиняемый может скрыться за границей.

То есть, «учитывая тяжесть преступления и объём ущерба», нанесённого Оганесяном, он может «оказывать противодействие следствию», находясь на свободе. «Не все соучастники преступления установлены, и он может сообщить сведения, ставшие ему известными в ходе предварительного следствия, в том числе и по другим эпизодам», — сказал представитель СК.

Защита сочла подобное ходатайство необоснованным, указав на то, что Оганесян готов сотрудничать со следствием и возместить ущерб, а уничтожать доказательства обвиняемый уже в принципе не может. «Предварительное расследование закончено, сбор доказательств завершён», — подчеркнул адвокат Попов.

Он также считает, что ознакомление подсудимого с материалами дела, ради которых формально и продлевают содержание под стражей, искусственно затягивается стороной следствия.

«С 16 октября ознакомление производилось всего три дня, и нам предоставлен был лишь незначительный объём из 30 томов. Мы готовы завершить его (ознакомление) в кратчайшие сроки», — сказал Попов.

Марат Оганесян назвал ходатайство следствия «противоречивым» с учётом его признательных показаний и готовности возместить нанесённый ущерб.

«Прошу дать мне возможность ознакомиться с материалами дела, находясь под арестом, но домашним. Это даст мне возможность перед решением суда хотя бы привести своё здоровье в порядок, что позволит в дальнейшем вести более-менее нормальную жизнь», — попросил обвиняемый.

Однако суд не внял доводам защиты, сочтя аргументы следствия обоснованными. Судья напомнила, что Оганесян по-прежнему обвиняется в совершении тяжкого корыстного преступления, представляющего общественную опасность. Кроме того, принято во внимание другое уголовное дело против Оганесяна о взятках, его связи с США, попытки получить американскую визу и «возможное неправомерное поведение» по оказанию давления на свидетелей, уничтожению доказательств и разглашению информации с учетом поисков других соучастников преступления.

«Обстоятельства, которые послужили основанием для избрания Оганесяну наиболее строгой меры пресечения, не изменились, не отпали», — подчеркнула судья.

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Напомним, Марат Оганесян стал фигурантом дела о мошенничестве, ему вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ. Следователи вместе с сотрудниками ФСБ и полицией установили, что в 2014 году более 50 млн рублей было похищено из суммы, предназначавшейся на покупку видеотабло для футбольной арены.

Контракт был заключен между генподрядчиком ООО «Инжтрансстрой-СПб» и ЗАО «ТДМ». По версии следствия, Марат Оганесян, курировавший строительство в должности вице-губернатора Петербурга, обеспечил привлечение ЗАО «ТДМ» в качестве субподрядчика. Затем, утверждает СКР, чиновник организовал перечисление этой компании аванса в сумме более 50 млн 480 тыс. рублей, которые затем похитили через фирмы-однодневки.

Марата Оганесяна задержали в ноябре 2016 года. С тех пор он находился в изоляторе, ему многократно отказывали в переводе под домашний арест. К 9 февраля следующего года он будет находиться в СИЗО более 14 месяцев.