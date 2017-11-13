Москва, 13 ноября, 2017, 17:56 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начнет проверку сообщений о вероятности увеличения цен на шампанское перед новогодними праздниками, сообщил 13 ноября журналистам представитель контрольно-финансового управлении ФАС.

Новый год

Ранее некоторые СМИ сообщали, что цены на праздничные шипучие напитки к концу декабря вырастут на 10−15%.

Эту информацию специалисты ФАС намерены проверить на наличие нарушений нарушений антимонопольного законодательства и на предмет сговора.

Стоит отметить, что ранее представители винодельческих компаний опровергли слухи о повышении цен на шампанское к новогодним праздникам.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября глава управления ФАС по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев был обнаружен мёртвым в собственном доме. Главное следственное управление СКР по Крыму возбудило уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».