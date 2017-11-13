Тирасполь, 13 ноября, 2017, 17:43 — ИА Регнум. В столице Приднестровья Тирасполе прошла акция протеста, организованная Компартией Приднестровья. Как передает корреспондент ИА REGNUM, организаторы акции назвали ее «многотысячной» и «беспрецедентной по численности», в то время как по официальным данным в митинге участвовали несколько сотен человек.

Gospmr.ru Евгений Шевчук

Они критиковали политику нынешних властей Приднестровья, требовали остановить рост цен, повысить зарплаты и пенсии, создать «обещанные 15 000 рабочих мест», прекратить «преследование граждан по политическим мотивам» и т.д.

Лидер Компартии ПМР Олег Хоржан обвинил власть в переориентации приднестровской экономики на Запад. «Не политики, не патриоты своей страны, а коммерсанты решают, с какими странами Приднестровью сотрудничать, а с какими прекратить отношения. Учитывая то, что интересы олигархов сосредоточены не на Востоке, а на Западе, это представляет огромную опасность для нашего общества и угрожает самому существованию Приднестровья», — сказал он.

Организаторы заявили, что оставляют за собой право на проведение «более массовых и жёстких акций протеста» в случае невыполнения их требований.

За несколько дней до акции, отметим, экс-президент Приднестровья Евгений Шевчук выступил с видеообращением к приднестровцам, призвав своих сторонников присоединиться к протесту коммунистов. Записав свое обращение в Санкт-Петербурге на фоне крейсера «Аврора», он обвинил нынешнее руководство республики в «узурпации власти» и доведении населения до нищеты и призвал приднестровцев к «демократическому сопротивлению» с тем, чтобы «удалить криминально-олигархическую власть как раковую опухоль». «Наступает время действий!» — объявил Шевчук.

Между тем молдавское издание NewsMaker сообщает со ссылкой на свои источники в Кишиневе и Тирасполе, что Шевчук намерен принять участие в выборах в молдавский парламент в 2018 году — по одному из двух одномандатных округов, сформированных «для Приднестровья».

Другим потенциальным выдвиженцем от «приднестровского региона» называют лидера приднестровских коммунистов Олега Хоржана. Не так давно он встречался в Голерканах с президентом Молдавии Игорем Додоном, за что в Тирасполе его обвинили в предательстве и сдаче интересов республики.

Хоржан, по информации NM, уже получил гражданство Молдавии, как и супруга Евгения Шевчука экс-глава МИД ПМР Нина Шевчук-Штански, в то время как сам Евгений Шевчук согласно молдавскому законодательству может получить молдавский паспорт в любой момент по праву рождения на территории МССР.

Экс-главы приднестровского МИДа Владимир Ястребчак заявил изданию NewsMaker, что шансов продолжить политическую карьеру в Кишиневе у Шевчука больше, чем вернуться в приднестровскую политику. Ястребчак напомнил, что нынешнюю оппозиционную активность бывший приднестровский лидер развил, уехав в Кишинев. А в случае его выдвижения в депутаты парламента Молдовы в Тирасполе это будет однозначно воспринято как действие во вред Приднестровью.

«Какие могут быть цели у человека, который записывает обращение на фоне крейсера «Аврора» спустя день после годовщины Октябрьской революции? Конечно, в первую очередь — напомнить о себе и заставить задуматься о революционном потенциале», — сказал Ястребчак.

ИА REGNUM напоминает, что Олег Хоржан — ближайший соратник беглого экс-президента ПМР Евгения Шевчука, который сбежал в Молдавию после того, как на него завели ряд уголовных дел по обвинению в хищении государственных средств, превышении полномочий и т.д. Оказавшись в Кишиневе, Шевчук первым делом отправился в молдавскую Генпрокуратуру, где заявил, что руководством Приднестровья и промышленного холдинга «Шериф» на него готовилось покушение, и дал показания по вопросам, интересовавшим молдавских прокуроров. В итоге Генпрокуратура Молдавии завела уголовное дело о «подготовке покушения» на Шевчука, а сам экс-президент, заручившийся в Кишиневе покровительством лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка, беспрепятственно отправился в одну из стран ЕС.