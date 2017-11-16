Санкт-Петербург, 16 ноября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 3 ноября за подписями Ленина и паркомзема Милютина опубликована инструкция эмиссарам, посылаемым в провинцию для проведения в жизнь декрета II Съезда советов о земле. Пункт 7 инструкции гласит:

Л. Петухов. Путь от рабства к полной свободе лежит через социалистический строй! Великая Российская революция 1917 г

«Имения, хорошо устроенные и оборудованные, желательно передать в распоряжение Советов батрацких депутатов под соответствующим руководством агрономов».

Наркомом почт и телеграфов Авиловым издана декларация о проведении следующих мероприятий: отмена ограничений прав профсоюза п.-т. служащих; привлечение п.-т. Союза (Потельсоюза) к участию в организации коллегии министерства почт и телеграфов и право союза на прием и увольнение п.-т. служащих; очищение почты и телеграфа от контрреволюционных элементов; полное социальное страхование и улучшение материального положения рабочих и служащих телеграфа.

А. В. Луначарский опубликовал обращение «Ко всем гражданам России», в котором сообщает, что так как народные комиссары сочли его отставку недопустимой, он остается на посту, «пока ваша воля не найдет более достойного заместителя».

Дважды состоялись заседания ВРК в Петрограде. Заслушана информация о положении в ряде воинских частей на фронте и в тылу. Велись переговоры с делегацией рабочих Балтийского судостроительного завода, вынесших на собрании 2 ноября резолюцию о прекращении гражданской борьбы какими угодно средствами. Постановлено арестовать бывшего товарища министра иностранных дел Временного правительства Нератова.

Большинство ЦК РСДРП (б) обратилось к меньшинству с особым заявлением, написанным Лениным. В вопросах тактики и о конструировании правительства на переговорах при Викжеле меньшинство ЦК продолжает не подчиняться решениям ЦК. Это особенно ярко сказалось в факте отклонения большинством фракции ВЦИК резолюции ЦК. Заявление расценивает этот шаг «как неслыханное нарушение дисциплины, совершенное членами ЦК за спиной ЦК», как желание «брать партийные учреждения измором, саботируя работу партии в такой момент, когда от ближайшего исхода этой работы зависит судьба партии и судьба революции».

Ленин в рабочем кабинете

От меньшинства ЦК требуется точный ответ: согласно ли оно подчиниться партийной дисциплине на основе решения ЦК от 2 ноября? В противном случае большинство вынуждено будет обратиться в ЦК, ПК, МК, фракцию ВЦИК и к чрезвычайному партсъезду с альтернативным предложением:

«Либо партия должна поручить нынешней оппозиции сформировать новую власть с теми своими пособниками, во имя которых оппозиция сейчас саботирует нашу работу, — и тогда мы будем считать себя совершенно свободными по отношению к этой новой власти, которая ничего, кроме колебаний и хаоса, внести не может. Либо — в чем мы не сомневаемся — партия одобрит единственно возможную революционную линию, выраженную во вчерашнем решении ЦК, и тогда партия должна решительно предложить представителям оппозиции перенести свою дезорганизаторскую работу за пределы нашей партийной организации. Иного исхода нет и быть не может. Разумеется, раскол был бы фактом крайне прискорбным. Но честный и открытый раскол сейчас несравненно лучше внутреннего саботажа, срывания своих собственных решений, дезорганизации и прострации».

Заявление подписано Лениным, Троцким, Сталиным, Свердловым, Урицким, Дзержинским, Иоффе, Бубновым, Сокольниковым, Мурановым.

Состоялось очередное совещание при Викжеле. Первым заслушивается доклад комиссии совещания, работающей над вопросом о составе верховного органа и правительства. Проектируемый орган называется «Временный народный совет»; в него входят ВЦИК Советов, представители Московской и Петроградской дум, Викжеля, ВЦСПС, Потельсоюза, всего 425 человек.

Рязанов оглашает резолюцию, принятую ВЦИКом 2 ноября. Обсуждение вопроса по существу отклоняется вследствие предъявленного Мартовым и Абрамовичем в ультимативной форме требования о прекращении террора и вооруженной борьбы как первого условия дальнейших переговоров. Карелин (левый с.-р.) настаивает на немедленном начале переговоров по существу, решив вопрос о терроре в зависимости от результатов соглашения. Сталин от имени ЦК большевиков категорически возражает против требований Мартова, заявляя, что никаких гарантий прекращения вооруженной борьбы дано быть не может.

Совещание ни к каким результатам не пришло.

В ЦИК Советов Крестьянских депутатов произошел раскол. Половина членов примкнула к платформе левых с.-р. о создании правительства из всех социалистических партий. Созываемое ВЦИКом на 10 ноября совещание провинциальных советов, по сведениям ЦИК, даст подавляющее большинство левым с.-р. Поэтому бюро ЦИК отклонило требование о созыве съезда и ограничивается созывом совещания с информационными целями.

Председателем ЦИК Совета крестьянских депутатов Авксентьевым из Ставки разослана телеграмма о созыве исполкомом советов на 10 ноября в Петрограде съезда представителей губисполкомов советов крестьянских депутатов и солдат-крестьян для решения вопроса об организации новой власти и об Учредительном собрании. Съезд советов крестьянских депутатов созывается 30 ноября.

Н.Н. Авксентьев

Собрание служащих министерства почт и телеграфов постановило временно прекратить забастовку и приступить к работам «на пользу гибнущей в руках большевиков Российской республики».

На соединенном заседании меньшевистских фракций Совета республики, ВЦИК 2-го созыва, Петроградского совета и членов ЦК РСДРП (объедин.) за поддержку Комитета спасения и за отношение к большевикам «так же, как и к царизму», выступили Вайнштейен и Зарецкая. За политику соглашения с большевиками «во имя социализма и революции» — Дан и Абрамович. Большинством против 15 и 9 воздержавшихся принята резолюция Богданова, одобряющая тактику 11 членов ЦК, вышедших из его состава, и предлагающая ЦК изменить свою позицию, т. е. отказаться от попыток соглашения с большевиками.

В статье «Наши задачи», посвященной разрыву переговоров с большевиками, эсеровское «Дело Народа» пишет:

«ПСР не должна быть партией гражданской войны с правительством большевиков, так как она не борется с теми рабочими и солдатами, которые временно идут за большевиками. Она должна победить большевизм, вскрывая перед демократией всю внутреннюю ложь его».

Петроградская городская дума постановила прекратить всякие сношения с Викжелем по поводу конструирования власти, протестовать против приказа об аресте Керенского, по предложению Шингарева (к.-д.) возбудить уголовное преследование и гражданский иск к красногвардейским и иным полкам, «разгромившим и унесшим с собой» хлеб и другое продовольствие из пекарен и магазинов.

На заседании МВРК решено прекратить политическую забастовку, начать организацию работ экономического отдела Совета рабочих депутатов, предложить комиссии по выборам в Учредительное собрание усиленным темпом продолжать работу, начать реорганизацию городской думы.

С 4 часов дня началось разоружение Александровского военного училища. Оружие перевозится в Совет.

Дружина Красной гвардии при исполкоме латышской секции большевиков (193 чел.) считает, что МВРК заключил соглашение с Рябцевым, не считаясь с мнением революционных войск, и требует предания революционному суду арестованных юнкеров.

На Москву с фронта движутся 16 эшелонов казаков, драгун и артиллерия. МВРК отдан приказ разобрать ж.-д. пути. Навстречу эшелонам выехала делегация МВРК.

Вышел первый номер «Известий Московского ВРК».

Большинством 682 против 641 при 18 воздержавшихся общее собрание рабочих и служащих Московского почтамта и почтовых отделений признало власть МВРК и постановило считать желательным присутствие комиссара МВРК в почтамте.

Согласно предписанию МВРК, из центральной пересыльной тюрьмы освобождено 135 солдат и крестьян, арестованных при Временном правительстве по обвинению в противоправительственной агитации, в оскорблении должностных лиц и в участии в аграрных беспорядках.

В тюрьме

132 ударника во главе с офицерами, заявляя о том, что они сражались против войск МВРК вследствие обмана, просят ВРК прикомандировать их к московскому гарнизону.

Приказом МВРК с сегодняшнего дня открыты все лавки, трактиры, молочные и чайные.

Красной гвардией в Або, Гельсингфорсе, Выборге и др. городах Финляндии обезоружена полиция и арестованы руководители контрреволюции. Здание сената, телефон, телеграф и все общественные и государственные учреждения взяты под контроль революционных советов.

Совет р. и с. депутатов (переизбранный) учредил Казанскую рабоче-крестьянскую республику. Во главе совнаркома — Шейнкман (б-к).

Киевский Совет р. и с. депутатов обсуждал резолюцию, предложенную фракцией большевиков, о передаче всей власти в Киеве в руки Совета и непризнании комиссаров, назначенных Радой. Признавая Центральную раду краевой властью, фракция требует созыва всеукраинского съезда для реорганизации Рады в Центральную раду советов. Меньшевики предложили организовать социалистическое министерство, угрожая, в случае принятия предложения большевиков, выходом из исполкома Совета. Возникшие прения закончены не были.

Центральная рада приняла проект о присоединении к Украине губерний Херсонской, Екатеринославской, Харьковской, Холмской и частей Таврической, Курской и Воронежской губерний.

На пленуме Совета в Харькове переизбран исполком. Во главе нового исполкома — Сергеев (Артём, б-к).

Общее собрание служащих, мастеровых и рабочих Харьковского узла выразило недоверие Викжелю и высказалось за переход власти в руки советов.

ВРК Западной области и фронта (в Минске) приступил к работе. Издан приказ № 2, призывающий граждан фронта и области исполнять только приказы нового народного правительства и ВРК и верить только «честным революционным (большевистским, левоэсеровским и интернационалистским) Советам».

На экстренном заседании комитетов партий с.-р., меньшевиков и дашнаков в Баку постановлено образовать в городе и его районах Комитет общественной безопасности «для поддержания революционного порядка и борьбы со всякими анархическими выступлениями и эксцессами».

Общее собрание союза служащих всех госучреждений Баку постановило в случае захвата «хотя бы одного учреждения какой-нибудь революционной организацией» объявить забастовку. Избран комитет для проведения этого решения в жизнь.

В связи с решением Совета р. и с. депутатов взять власть в свои руки, Совет Профсоюзов незначительным большинством постановил считать Совет р. и с. депутатов не выражающим воли рабочих масс и отозвать из состава его исполнительного комитета своих представителей. В то же время Совет Профсоюзов, «стоя на беспартийной позиции… и на точке зрения единства революционного фронта…», не посылает своих представителей в созданный с.-р., м-ками и дашнаками Комитет общественной безопасности».

В Баку открылся первый съезд Каспийской флотилии.

Всероссийский общеказачий фронтовой съезд по приглашению Каледина перенес свои заседания из Киева в Новочеркасск.

Войсковой атаман Донской области Каледин издал приказ о воспрещении въезда и пребывания в донецких угольных районах, объявленных на военном положении, всем не принадлежащим к коренному населению области, администрации и рабочим рудников. Воспрещается самовольный захват рудников и помещений и вмешательство рабочих организаций в дела администрации.