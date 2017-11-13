Братислава, 13 ноября, 2017, 17:18 — ИА Регнум. Судья Верховного суда Словацкой республики Штефан Гарабин 8 ноября подал заявление в Генеральную прокуратуру Словацкой республики о возбуждении уголовного дела за помощь (пособничество) массовому убийству мирного населения на территории Федеративной Республики Югославия в 1999 г. в отношении правительства Словацкой республики, которое без санкции Национального совета Словацкой республики, превысив свои законные полномочия, предоставило воздушное пространство боевым самолетам НАТО в ходе воздушной операции над территорией Федеративной Республики Югославия.

Нови Сад. Последствия бомбардировок. Югославия. 1999

Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает словацкое издание Hlavne spravy.

Белград. Последствия бомбардировок. 1999

В совершении уголовного преступления подозреваются глава и члены тогдашнего словацкого правительства

В заявлении Гарабин пишет: «Министерство иностранных дел Словацкой Республики 22 марта 1999 года приняло к сведению дипломатическую ноту Соединенных Штатов Америки (США), в которой США просят согласия или разрешения для перелетов воздушных судов (для дозаправки боевой авиации) в воздушном пространстве Словацкой Республики. НАТО 23 марта 1999 года официально направило ноту правительству Словацкой республики с просьбой предоставить воздушное пространство для проведения воздушных операций над территорией Федеративной Республики Югославия.

Правительство Микулаша Дзуринду на заседании 24 марта 1999 года такое согласие выдало (6 апреля 1999 правительство повторно выдало согласие, причем упростило правила выдачи разрешений и уточнило технические параметры перелетов судов НАТО).

Со слов тогдашнего председателя правительства Микулаша Дзуринды и главы МИД Эдуарда Кукана, правительство при принятии решения исходило из интеграционных амбиций Словацкой республики для членства в НАТО, а также от усилия внести свой вклад в предотвращение гуманитарной катастрофы в югославском крае Косово. Важность и актуальность этих вопросов стала причиной того, что правительство предоставило согласие на чрезвычайном заседании 24 марта 1999 года, не информируя Национальный совет Словацкой республики и не запросив у него мнения по этому важному вопросу.

Решение о нападении в 1999 г. было принято после консультаций с некоторыми государствами-членами ООН, ОБСЕ и другими международными организациями, которые в то время присутствовали в Косово. Словацкая Республика в то время не являлась членом НАТО, и дипломатические ноты США и НАТО не распространялись на предоставление постоянных дипломатических разрешений на перелет и посадку воздушных судов на территории Словацкой Республики.

США и НАТО также требовали разрешения на пересечение воздушного пространства для заправочных самолётов и военных бомбардировщиков у Швейцарии, Австрии и Греции, вышеупомянутые страны отказались с формулировкой, что для выдачи такого разрешения не видят причин. Причем Греция в то время была полноправным членом НАТО. Учитывая этот факт, позиция Словацкой республики была ключевой с точки зрения стратегической значимости его согласия, ведь без него бы заправочные самолеты и бомбардировочная авиация получила доступ на территорию Югославии с севера Европы только через Германию, Францию и Италию. Согласие словацкого правительства, следовательно, значительно сократило маршрут полета и предоставило возможность для прямых и интенсивных бомбардировок Югославии.

Бомбардировки Югославии длились 3 месяца, в их ходе было убито более 2000 мирных жителей, они вызвали в некоторых местах повышение радиоактивности и способствовали огромному материальному ущербу».

Последствия бомбардировок. Югославия. 1999

Штефан Гарабин отмечает, что аргумент правительства Словацкой республики, что правительство пыталось предотвратить гуманитарную катастрофу в югославском крае Косово бомбардировкой в том числе невоенных объектов и мирных жителей (детей, женщин, стариков), «звучит по меньшей мере цинично».