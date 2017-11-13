Москва, 13 ноября, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Биткоин демонстрирует поведение стандартного спекулятивного объекта на финансовом рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 ноября заявил профессор кафедры прикладной макроэкономики НИУ-ВШЭ Игорь Николаев.

Topwar.ru Криптовалюта

Курс биткоина за последние дни обвалился почти на 30% — до 5605 долларов, сообщает агентство Bloomberg. По данным издания, падение курса было вызвано оттоком инвесторов и их переходом к другой криптовалюте — биткоин кэш, которая подорожала на 40% с 10 ноября. Накануне ее стоимость составила уже 2426 долларов.

«Это всё-таки чисто спекулятивный объект. Люди вкладываются туда только в надежде через какое-то время выгодно перепродать эту валюту, особенно их подстегивает цена биткоина, которая была несколько лет назад, и то, как резко она выросла. Но даже тот факт, что биткоин в каких-то странах признали платежным инструментом, а в каких-то нет, говорит о его спекулятивном характере», — уверен Николаев.

Поэтому, считает он, в скачках стоимости криптовалюты нет ничего удивительно. Более того, такая волатильность курса биткоина еще какое-то время продержится, уверен эксперт.

«Эта волатильность будет продолжаться. А как только состояние экономики хоть сколько-нибудь ухудшится, биткоин резко потеряет в цене, поскольку инвесторы будут уходить в более надежные инструменты», — считает Николаев.

В целом, отмечает он, биткоин можно рассматривать как инвестицию для свободных денег, однако риск невозврата своих средств при таких вложениях слишком большой.

«На биткоине, конечно, можно заработать, но надежных перспектив в ближайшем будущем у него нет», — подчеркивает Николаев.

Биткоин накануне потерял 30% от своей стоимости — цена криптовалюты снизилась до 6,3 тыс. долларов. Такой колоссальный скачок вызван тем, что основные инвесторы биткоина заинтересовались покупкой другой криптовалюты, которая в августе 2017 года отделилась от биткоина — Bitcoin Cash.