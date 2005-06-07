Севастополь, 13 ноября, 2017, 15:23 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов предложил внести изменения в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», которые обяжут органы исполнительной власти принять решение о создании ООПТ в короткие сроки — если вся необходимая документация подготовлена. Депутаты Государственной думы обещают поддержку инициативе. Об этом говорилось на заседании круглого стола на тему совершенствования законодательства об особо охраняемых природных территориях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе законодательного собрания Севастополя.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Севастопольский депутат проинформировал участников о затягивании создания ООПТ в урочище Ласпи, несмотря на готовность документов и согласований профильного министерства.

Он предложил включить в резолюцию круглого стола рекомендацию «рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный закон положение об обязанности исполнительного органа субъекта РФ принять решение о создании ООПТ в течение ограниченного интервала времени в случае, если для этого имеется полный пакет документов, согласованных в установленном порядке».

«Депутат Государственной думы Николай Валуев сообщил… что, подготовил свои запросы в Минэкономразвития, в Минприроды и запрос в адрес губернатора. Готовится также запрос в адрес Генеральной прокуратуры», — рассказал председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов.

Он считает, что статус охраняемой территории «Ласпи» в границах севастопольской зоны ЮБК необходимо принять безотлагательно. Для этого подготовлены все необходимые и согласованные с Минприроды документы, включая комплексное экологическое обследование, экспертное заключение, положение о заказнике, проект постановления правительства Севастополя. Кроме того, есть поручение президента Российской Федерации о формировании ООПТ до 1 августа 2017 года.

«Имеется жёсткая и чётко артикулированная позиция Минэкономразвития, Общероссийского народного фронта, полпредства в Южном федеральном округе. Имеется заключение Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология». Имеется всё, кроме постановления правительства Севастополя о создании ООПТ», — заявляет Горелов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников ранее заявлял, что правительство создаст ООПТ после завершения половины из 1200 судебных процессов об истребовании земельных участков из частной собственности в районе Ласпи.

«Мы не должны создавать ажиотаж и социальную напряженность. Я просил законодательное собрание утвердить порядок компенсации, но пока ответа не последовало», — сказал глава города.

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ОНФ, в свою очередь, считает, что ничто не мешает региональному правительству создать в Ласпи особо охраняемую территорию, поскольку там сейчас активно ведется капитальнее строительство и варварская вырубка краснокнижных можжевельников.

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По информации Севприроднадзора, ООПТ занимают 30,36% территории Севастополя. Всего в городе расположены 12 особо охраняемых природных территорий различных категорий, общей площадью 26,2 тысячи га. Планировалось, что к ним добавятся еще два ландшафтных заказника — в урочище Ласпи и на плато Караньское вблизи Балаклавы.

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