Санкт-Петербург, 13 ноября, 2017, 15:04 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге появится единый городской вытрезвитель для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил проработать проект такого учреждения до 15 декабря текущего года. Об этом градоначальник сообщил 13 ноября на совещании с руководителями правоохранительных органов и органов власти, посвященном борьбе с незаконным оборотом алкоголя, передает «Интерфакс».

Символика Чемпионата мира по футболу 2018

"Проще и лучше было бы не эти отделения где-то (в медицинских учреждениях) открывать, создавая тем самым проблемы для нормальных людей, а какой-то чёткий правовой механизм, который позволил бы создать отдельное специализированное подразделение, куда бы мы всю эту публику свозили. Вот на это деньги мы найдём», — сказал Георгий Полтавченко.

Губернатор привел данные, согласно которым за 10 месяцев 2017 года общее количество зарегистрированных преступлений снизилось более чем на 3%, но число правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на 6%.

«На сегодняшний день каждое восьмое из общего числа раскрытых преступлений совершено в состоянии алкогольного опьянения», — сказал Полтавченко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Генпрокуратуры РФ, в первой половине 2017 года Петербург оказался на первом месте в РФ по динамике роста преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения — число таких преступлений возросло на 115% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

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Как отмечает «Интерфакс», на сегодняшнем совещании в Смольном прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литвиненко сообщил, что в городе более тысячи человек ежегодно уходят из жизни по причинам, связанным с алкоголем.

«Фактически, убрав алкогольный маркер, мы можем сохранить сотни и сотни людей. Но как убрать, если сегодня негде практически освидетельствовать в Санкт-Петербурге на состояние алкогольного опьянения?» — сказал Литвиненко.

По данным «Фонтанки», заместитель прокурора Санкт-Петербурга Виктор Мельник на том же совещании заявил, что проблема отсутствия вытрезвителей особенно актуальна в преддверии Чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут в городе летом 2018 года.

Как пишет издание, Георгий Полтавченко также поручил проработать вопрос о создании пунктов для освидетельствования состояния алкогольного опьянения в каждом районе Петербурга. Они могут быть организованы при травмпунктах.