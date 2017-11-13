Москва, 13 ноября, 2017, 14:55 — ИА Регнум. СМИ с иностранным финансированием могут быть приравнены к иностранным агентам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, говоря о подготовке соответствующих поправок в законодательство.

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В число инагентов может попасть «Радио Свобода», отметил парламентарий.

«Она (радиостанция) безусловно подпадет», — сказал он. Также, по словам депутата, в число инагентов может попасть немецкая радиостанция Deutsche Welle, а также CNN.

«Основанием является финансирование из-за рубежа», — подчеркнул Исаев.

Говоря о радиостанции «Эхо Москвы», парламентарий сказал, что депутаты «не располагают открытой информацией, которая говорила бы о том, что «Эхо Москвы» финансируется из-за рубежа».

"Дальше есть компетентные органы, которые должны определить, есть там зарубежное финансирование или его нет. Там говорятся разные вещи, с очень многим из того, что там говориться, я категорически не согласен, но в России свобода слова», — отметил парламентарий.

Исаев также сообщил, что с принятием закона о СМИ-инагентах потребуется принятие подзаконных актов. «Да, процедура (признания СМИ инагентом) может быть расписана подзаконным актом. Но мы постараемся сделать достаточно добротный закон», — заключил он.

Госдума готовит зеркальный ответ на требование министерства юстиции США к американскому филиалу российской телекомпании RT до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В случае невыполнения требований ведомства в этот срок, счета американского филиала телеканала RT могут быть заморожены, а его глава — арестован. Ограничительные меры в ответ на принуждение телеканала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента в США, скорее всего, введут в отношении CNN, «Голоса Америки», «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».