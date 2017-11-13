Берлин, 13 ноября, 2017, 14:52 — ИА Регнум. Двадцать две страны — члена ЕС подпишут новый пакт о сотрудничестве в области обороны и безопасности в Брюсселе. Государства берут на себя обязательства сотрудничать в проведении военных операций, а также в сфере военных разработок, однако это не будет иметь ничего общего с европейской армией.

Густав Седерстрём. Победа шведов в битве при Нарве. 1910

В понедельник, 13 ноября, 22 европейских государства подпишут меморандум о постоянном структурированном сотрудничестве по вопросам обороны (PESCO), сообщает Die Welt. Согласно условиям договора, каждая страна, желающая присоединиться к альянсу, должна принять на себя 20 обязательств, включающих «регулярное увеличение бюджетных расходов страны для достижения поставленных целей», а также внесение «существенного вклада» в вооруженные силы ЕС. Предполагается, что 20% от общего бюджета будет расходоваться на инвестиции, при этом 2% из них — на исследования и научные разработки, с целью «закрыть пробелы в стратегическом потенциале» ЕС.

Каждая из стран — участниц также обязуется поучаствовать как минимум в одном совместном проекте. Известно, что в ближайшие недели государства — члены нового военного альянса договорятся о первых 10 совместных проектах.

В воскресенье, 12 ноября, обсуждая новый пакт о безопасности и обороне в Европе, уходящий в отставку министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что новое военное сотрудничество сэкономит европейским налогоплательщикам миллиарды евро.

Однако не все разделяют оптимизм министра. Эксперты полагают, что большая степень координации проектов в области вооружений может привести к повышению эффективности инвестиций, но и это будет стоить немецким налогоплательщикам немалых денег.

Да, Германия действительно является одним из главных «локомотивов» ЕС, однако нельзя сказать того же о состоянии бундесвера. Непригодные для полетов военные вертолеты, дефицит запасных частей для боевых самолетов и танки, которые зачастую не могут тронуться с места, — многие союзники выражают обеспокоенность развитием военной промышленности ФРГ.

Если ключевые государства ЕС, такие как Германия, Франция и Италия, не решат проблему увеличения расходов на оборону, новый военный проект потерпит неудачу, отмечают военные эксперты.

И тем не менее покровителем ЕС всё еще остается НАТО. Все 22 страны, договорившиеся о создании нового военного альянса, являются также и членами Североатлантического блока. Помимо Великобритании и Дании, в подписании договора отказались участвовать Мальта, Португалия, Австрия и Ирландия.

Что же может дать новое военное сотрудничество? Эксперты уверяют, что не стоит возлагать слишком больших надежд на новый европейский военный альянс. Европа потеряла контроль над своей безопасностью со времен Второй мировой войны. С тех пор Вашингтон и Москва вершили судьбу «войны и мира» в Европе. И сейчас европейцы по-прежнему не могут защитить себя без помощи Соединенных Штатов.

При этом эксперты ожидают, что новые формы военного сотрудничества в Европе могут в долгосрочной перспективе значительно усовершенствовать национальные военные потенциалы стран-участниц, а это означает, что европейцы станут проводить заметно более активную политику в третьих странах, особенно в Африке.

Однако и здесь не стоит обманываться, считает Die Welt: Меркель еще предстоит донести до европейской общественности, почему безопасность и процветание Европы должны защищаться в Судане, Нигере и, возможно, даже Ливии.