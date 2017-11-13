Челябинск, 13 ноября, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Одиночные пикеты с требованием не принимать проект постановления Пленума Верховного суда РФ в случае, если текст документа по-прежнему содержит ювенальные правовые «закладки», состоялись в Челябинске. Акцию провели активисты общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС), сообщает 13 ноября корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Одиночный пикет

Пикетчики с плакатами поодиночке вышли к зданиям законодательного собрания Челябинской области и правительства региона. Акция в общей сложности продолжалась около часа и прошла спокойно.

«Мы, активисты РВС, в очередной раз вышли на акции протеста во многих регионах страны. Считаем нужным привлечь внимание и властей, и обычных людей к проблеме закрепления в России так называемых ювенальных технологий», — пояснила представитель организации Ирина Юрина.

Участница пикета с сожалением отметила, что тема неправомерного вмешательства в семью теряет остроту, публикации в соцсетях о вопиющих случаях разлучения детей и родителей становятся в каком-то смысле привычным, обыденным явлением. Обычные, вполне благополучные родители закрывают глаза на угрозы в новых законодательных нормах, считая, что лишиться детей могут только люди маргинальные, пьющие, истязающие их.

«Между тем в стране незаметно для обывателей выстраивается система «перекачки» детей из родных семей в приемные, а также в спецучреждения вроде детских реабилитационных центров. В России подспудно создается, по сути, аналог норвежской ювенальной службы «Барневарн» или немецкой «Югендамт», финских социальных служб. Под их каток может попасть практически любая семья», — добавила она.

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Напомним, проект постановления ВС РФ, включающий 37 пунктов, был опубликован в октябре. Он касается практики применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с ограничением или лишением родительских прав, а также с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью.

Документ призван разъяснить общие положения данного вопроса и соотнести с сегодняшним днем формулировки, принятые еще в 1998 году. Как поясняли авторы проекта, за 20 лет накопились вопросы, связанных с правоприменительной практикой в указанной области.

Однако родительскую общественность положения документа возмутили. Как отмечают эксперты РВС, изучившие текст постановления, документ фактически расширит и закрепит направленные против семьи установки. Именно с ними на протяжении нескольких лет борются общественники, защищающие семью.

Так, в документе расширяется понятие «непосредственной угрозы жизни и здоровью ребенка», являющейся основанием для отобрания его у родителей. Теперь отобрание может последовать не только за острой, действительно опасной для ребенка ситуацией, но и за так называемым длящимся семейным неблагополучием, которое чиновники, очевидно, будут определять на глаз.

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Насильственное разлучение ребенка с родителями и помещение его в специальные учреждения, куда отцу и матери доступа нет, может быть названо реабилитационной процедурой. Для того, чтобы вернуть ребенка домой, родителям потребуется доказать, что это — в его же интересах.

В октябре Верховный суд отправил на доработку проект документа, вынесенный на Пленум. Общественности не известно содержание новой редакции постановления, которое будет рассмотрено на Пленуме 14 ноября. Однако если в тексте будут сохранены ювенальные «закладки», над российскими семьями нависнет угроза массового беззакония, разбивающего семьи.

В сентябре общественники предупредили главу государства Владимира Путина об опасности сложившейся ситуации, направив ему «Альтернативный доклад Президенту РФ». В основу доклада лег анализ множества случаев неправомерного изъятия детей из семей во многих регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная акция протеста состоялась 13 ноября в Екатеринбурге. Общественный активист вышел с плакатом об угрозе антисемейного произвола к зданию Свердловского областного телевидения.