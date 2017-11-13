С кем вы, господа судьи Верховного суда? Ваша честь на чаше весов

Москва, , 08:00 — REGNUM Обращение «Родительского Всероссийского Сопротивления» к судьям Верховного суда Российской Федерации

Среди всех ветвей власти судебная власть исстари была самой уважаемой в народе. К ней прибегают, когда исчерпаны все методы решения проблем, когда надеяться больше не на что. В суд идут за защитой и справедливостью.

Судебная защита прав и свобод человека может быть обеспечена только компетентным и независимым правосудием, осуществляемым на началах справедливости и беспристрастности. Такое правосудие предполагает соблюдение каждым судьёй правил профессиональной этики, честное и добросовестное исполнение своих обязанностей, проявление должной заботы о сохранении как своих личных чести и достоинства, так и достоинства и авторитета судебной власти.

Сейчас в Российской Федерации наступил тот момент, когда именно Верховный суд может защитить права родителей и детей, качнув чашу даже не правосудия, а буквально истории в ту или иную сторону: быть или не быть ювенальной юстиции в стране.

Понятие «ювенальная юстиция» включает в себя не только систему уголовных и гражданских судов для несовершеннолетних и внедрение в судах общей юрисдикции международно-правовых стандартов ювенальной юстиции, а так же особую «мягкую» систему исполнения наказания в отношении несовершеннолетних, но и изменение законодательства в отношении родителей, регулирующего проблемы материнства, детства, воспитания, здорового образа жизни, соотношение прав родных и опекунских семей. Вот это второе — то, что касается регулирования жизни семей — серьезнейшим образом беспокоит наше общество, поскольку касается буквально всех, а не только тех несовершеннолетних граждан или их родителей, которые преступили грань закона Российской Федерации.

Система ювенальной юстиции, о которой сейчас идет речь, как вы не хуже нас знаете, состоит из совокупности государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, должностных лиц, неправительственных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, а так же проектов и мероприятий социального, педагогического и медицинского и др. характера. Но, возможно, вы, уважаемые члены Верховного суда, недостаточно представляете, насколько остро воспринимаются родительским сообществом многолетние попытки привить нашему семейному законодательству «побеги» с чужого правового древа — те самые западные ювенальные технологии.

«Защита прав ребёнка в семье» — это ювенальный маркер, означающий уничтожение закреплённых российским законом прав родителей (ст.17 ч.2 и ст.60 Конституции РФ, ст. 64 Семейного кодекса РФ), уничтожение семейной иерархии, разрушение суверенитета семьи. Прежде всего, под «ювенальной юстицией» родительской общественностью понимается система правовых норм и правоприменительная практика в отношении несовершеннолетних и их родителей, которые в последние десятилетия стали общепринятыми в ряде европейских стран и США.

Эта система основана на приоритете специфически преподносимых прав ребёнка (кем-то определяемых исходя из «наилучших» возможностей для ребенка) — приоритете в том числе и над правами родителей, воспитателей, педагогов. Эта система характеризуется наличием «суперведомств» по детям (например, немецкого Jugendamt и норвежской Barnevern i Norge), наделённых неограниченными полномочиями доступа в семьи, изъятия детей и возможностями для необоснованного вмешательства государства и неопределённого круга лиц в дела семьи.

Соответственно, под «ювенальными технологиями» понимаются правовые нормы, механизмы, идеологемы и так далее, характерные именно для этой западной системы ювенальной юстиции, и агрессивно внедряемые в наше семейное законодательство с конца девяностых годов ХХ века. А 2017 год, год завершения действия «Национальной стратегии действий в интересах детей на период 2012—2017 гг.», стал завершающей стадией становления ювенальной юстиции в нашей стране по западному образцу. Об этом свидетельствует не только активизация законотворческого процесса по внедрению ювенальных законов, сотрудничество Уполномоченного по правам ребёнка при Президенте Российской Федерации с представителями стран, в которых установлены наиболее одиозные формы ювенальной юстиции, проталкивание идеи создания в нашей стране «министерства детства», но и недвусмысленное сообщение председателя Верховного суда РФ В.М.Лебедева о скором введении в Российской Федерации ювенальных судов. И — задумайтесь! — это всё происходит на фоне заверений Президента страны, что «ювенальной юстиции в России не будет»!

Получается, что у единого организма, именуемого Российской Федерацией, правая рука не ведает, что творит левая?

Но наше общество уже достаточно взрослое и способно не только оценить этот странный парадокс, оно способно и к самостоятельному детальному анализу происходящего, и к самоорганизации для гражданского действия. Поскольку, повторим, преобразования, идущие в тонкой семейной сфере, затрагивают его витальный интерес — право строить семью, растить и воспитывать своих детей без оглядки на указания «специалистов», продиктованные подчас далеко не лучшими побуждениям.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В.Путина от 01.01.2017 года № Пр-21 Общероссийской общественной организацией защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» было проведено масштабное исследование и обобщение правоприменительной практики, связанной с разлучением детей с кровными семьями, по результатам которого опубликован Итоговый альтернативный доклад Президенту «Детство без родителей. Законодательство и практика изъятий детей из российских семей». Доклад свидетельствует о том, что в стране процветает массовое грубое нарушение семейного законодательства органами системы профилактики безнадзорности правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Этому способствуют не только пробелы права и многочисленные нормы, подвергающиеся расширительному толкованию в силу своей неопределённости. Едва ли не главным оказывается методичное воздействие лоббистов ювенальной юстиции на правоприменителей посредством введения через министерства — здравоохранения, образования, труда и социальной защиты населения — методических рекомендаций, скопированных с иностранных аналогов, принятие инструкций и приказов, расширяющих пределы действующего законодательства.

Вопрос о внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации уже перезрел, что признаётся всеми заинтересованными лицами. От родительской общественности поступают многочисленные законодательные предложения, оставляемые депутатами без внимания.

Вот в такой сложный период вместо законопроекта о внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации, который мог быть разработан Верховным Судом как субъектом законодательной инициативы для устранения всех пробелов и неясностей, рождается проект постановления Пленума Верховного Суда, не только разъясняющий, как правильно применять нормы явно устаревшего Семейного кодекса РФ, но и подсказывающий, как их обойти — с пользой для правоприменителя и якобы в интересах ребёнка! Некоторые разъяснения в проекте граничат с оправданием нарушений закона. (Наш критический разбор проекта Постановления Пленума, опубликован в ИА REGNUM, и мы надеемся, что вы, господа судьи, с ним ознакомитесь). Возможно, вы заметили те нетерпимые правовые «вольности», которые содержит в себе данный проект, и именно поэтому 17 октября 2017 года он был послан на доработку.

Повторное рассмотрение вопроса назначено на 14 ноября 2017 года. Каким будет итоговый документ, граждане не знают, но хотелось бы надеяться, что верховные судьи примут единственно правильное решение: снимут проект с рассмотрения. Граждане ждут изменений закона, улучшающих жизнь семей, а не постановление Пленума Верховного суда, разъясняющее, как исполнить негодный закон.

Уважаемые судьи Верховного суда! На чаше весов не только справедливое семейное законодательство, но и ваша Честь!

Президиум Центрального совета Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление»

Читайте ранее в этом сюжете: Ювенальное беззаконие и рынок детей: Кого защищает Верховный суд РФ?