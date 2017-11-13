Утрехт, Нидерланды, 13 ноября, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Учёные из Нидерландов пришли к выводу, что успеваемость мальчиков в школе зависит от количества девочек в классе. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале School Effectiveness and School Improvement.

Цитата из м/ф «На задней парте». реж.Валерий Угаров 1978-1985. СССР Школа

Учёные провели анализ данных 280 тысяч школьников из 33 стран на основе международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme for International Student Assessment). В качестве параметров исследования были выбраны уровень образования их родителей, квалификация учителей, а также соотношение количества мальчиков и девочек в школе и их успехи в чтении.

Учёные пришли к выводу, что на успехи в чтении у девочек наибольшее влияние оказывает уровень образования родителей. Аналогичный показатель у мальчиков зависит от количества девочек в классе: если девочек больше 60%, то успеваемость мальчиков увеличивается в 1,5 раза.

Учёные отмечают, что для того, чтобы установить причину подобной зависимости, необходимо провести дополнительные исследования. Кроме того, для рассмотрения был выбран ограниченный круг параметров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные заявили о том, что дети, родители которых страдают от депрессии, имеют более низкую успеваемость в школе по сравнению с остальными сверстниками.