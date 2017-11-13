ИА REGNUM продолжает исследовать следы гитлеровской агрессии и геноцида на территории современной России. Наш новый шаг на этом пути — cерия очерков о концентрационных, трудовых, пересылочных лагерях на территории субъектов Российской Федерации в пределах её нынешних границ.

Галина Санько Финский концлагерь в Петрозаводске

Проект реализуется совместно с Фондом Александра Печёрского.

Материал создан по открытым источникам

Восьмого февраля 2021 года исполнилось 79 лет со дня гибели в финском концентрационном лагере в районе села Пяжиева Сельга в Карелии красноармейца Алексея Буйницкого.

Жена, дети, а позже и внуки солдата долгое время не могли найти никаких свидетельств о его фронтовом пути, обстоятельствах гибели и месте захоронения. Все это помогли выяснить активисты поискового движения Республики Карелия и преподаватели Петрозаводского университета. Волонтеры нашли в финских архивах документы, свидетельствующие о том, что Алексей Буйницкий содержался в финском концентрационном лагере неподалеку от села Пяжиева Сельга с августа 1941 года и погиб в нём 8 февраля 1942 года.

В годы Великой Отечественной войны 2/3 территории Карелии, включая Петрозаводск, были оккупированы финскими войсками. В плену у них оказались 67 тысяч военнослужащих Красной Армии. Бойцов держали в лагерях на оккупированной территории Карелии и в Финляндии — в них погибло около 22 тысяч советских военнопленных. В Карелии было создано более 100 мест принудительного содержания: 14 концлагерей, 34 трудовых лагеря, более 40 лагерей для военнопленных, были также тюрьмы и изоляторы. Как отмечают исследователи, финские лагеря по своей жестокости и условиям содержания могли конкурировать только с японскими и немецкими концлагерями.

Sot.virk. M. Wuorela Фельдмаршал Маннергейм приветствует офицеров гарнизона. Оккупированный Петрозаводск

В Федеральной целевой программе «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2018—2024 гг.» не содержалось упоминания об этом населенном пункте, но родственники Алексея Буйницкого обратились лично к главе Республики Карелия Артуру Парфенчикову, и по его поручению задачу увековечения памяти погибших бойцов взяла на себя Администрация главы региона.

Торжественное открытие памятной доски состоялось летом 2019 года. В память о погибших была объявлена минута молчания, после чего гости и жители поселка возложили цветы к мемориалу. На открытии присутствовали родственники Алексея Буйницкого.

Благодарим за помощь в подготовке материала интернет-журнал «Республика» и лично главного редактора издания Ирину Добродей.

Фото предоставлено интернет-журналом «Республика» Памятник в Пяжиевой Cельге

Послесловие

В деревне Пяжиева Сельга, которая был освобождена в 1944 году, находился лагерь советских военнопленных. В одном из бараков было обнаружено письмо, адресованное бойцам Красной Армии. Вот его текст: «Здравствуйте, дорогие товарищи. Пишут вам страдальцы Пяжиевой Сельги. Вот уже третий год, как вокруг нас враги. Хотелось бы кровью описать все, что пришлось нам пережить. Снова проходят перед нами ужасные сцены расстрелов и избиений. Все это было здесь в лагере. Для человека, испытавшего муки плена в проклятой Суоми, не страшен ад со всеми его мучениями. Финны ставили людей на горячую плиту, равняли строй обессиленных людей при помощи очереди из автомата. Рана на руке или на ноге считается у нас величайшим счастьем, она дает иногда избавление от непосильной работы, за которую, кроме избиения, ничего не получишь. Но беда, если болезнь внутренняя. Таких больных за руки и за ноги вытаскивали из барака на мороз и ударами гнали в лес. Были случаи, когда несчастные больше не вставали с земли. Приходится кончать письмо, чтобы не вызвать подозрений у финнов. Товарищи, милые, дорогие, выручайте немногих, оставшихся в живых. Мы не можем бежать из плена. Все попытки бегства, которые были до сих пор, кончились расстрелом. А с тех пор, как фронт двинулся, мы сидим безвыходно за проволокой, под усиленной охраной. Надеемся на вас и ждем вас, дорогие товарищи!»…