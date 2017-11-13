Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

09:55 13 ноября в Замоскворецком суде Москвы продолжается процесс по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Ожидается, что сегодня могут дать показания глава «Роснефти» Игорь Сечин и первый замминистра энергетики Алексей Текслер. О допросе Сечина ходатайствовали как прокуроры, так и защита. Суд оформил повестки ещё троим свидетелям защиты, в том числе Текслеру, однако отказался вызывать вице-премьера Аркадия Дворковича. Читайте также: Дело Улюкаева: Суд отправил повестку Сечину

09:56 Журналистов на этот раз заметно больше, чем обычно. Мест нет не только в зале заседания, но и внизу на первом этаже, где традиционно показывают видеотрансляцию.

10:01 Адвокат Квеидзе, заходя в зал, пошутила по поводу ажиотажа в связи с вызовом Игоря Сечина: «Думаете, придёт, что ли?»

10:03 Ранее в пресс-службе суда заявляли, что Сечину отправили повестку, однако сегодня СМИ со ссылкой на официального представителя «Роснефти» Михаила Леонтьева уже сообщили, что глава компании повестку в суд всё-таки ещё не получил.

10:06 Среди свидетелей со стороны защиты сегодня ожидаются замдиректора департамента корпоративного управления Иван Безменов, а также советник департамента управления делами МЭР Сергей Волченков.

10:06 Среди журналистов уже практически сложилось стойкое убеждение, что Сечина сегодня мы не увидим.

10:06 Улюкаева пока в зале суда нет.

10:09 Также сегодня в суде ожидается заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.

10:19 Игорь Сечин имеет право не явиться на заседание суда по уважительной причине — например, если он находится за границей. Прошла информация, что глава «Роснефти» как раз сейчас находится в командировке.

10:19 Журналисты повсюду — даже в коридоре у входа в зал суда не пройти.

10:23 Улюкаев в зале. «Здравствуйте!» — уверенным тоном поприветствовал экс-министр присутствующих. Похоже, как и в прошлый раз, в хорошем настроении.

10:25 Улюкаева спросили о причинах опоздания.

10:26 «Я человек подневольный, когда приезжают за мной, тогда и прибываю», — сказал экс-министр.

10:32 Лишних журналистов из зала суда выгнали — теперь они толпятся на первом этаже у экрана. Кажется, впервые мест не хватило для такого количества желающих присутствовать.

10:32 Судья Семёнова на месте. Заседание начинается.

10:40 Судья перечислила, кому отправили повестки. В списке оперативный сотрудник ФСБ Александр Калиниченко, который работал с Сечиным при подготовке следственного эксперимента по передаче Улюкаеву взятки.

10:42 Судья констатировала, что глава «Роснефти» не явился в суд «по неизвестным причинам».

10:45 В зал заседания пришёл Текслер.

10:47 Адвокаты начинают допрос Алексея Текслера.

10:50 Спрашивают про его работу летом 2016 года, занимаемую тогда должность. Текслер подтвердил, что участвовал в рассмотрении вопроса приватизации пакета акций «Башнефти».

10:51 Выяснилось, что Калининченко также не придёт сегодня, поскольку его начальство отправило в командировку.

10:52 С Сечиным ситуация сложнее — и сам суд, и адвокаты подтвердили, что всячески пытались донести повестку до адресата. Приставы доставили повестку в офис компании, но сотрудники «Роснефти» «отказались её получать».

10:54 Текслер подчеркнул, что его личной заинтересованности в процессе приватизации не было. Адвокат Бурковская также поинтересовалась, почему было дано отрицательное заключение на приватизацию пакета «Башнефти». Текслер отметил, что «синергетический эффект» от приватизации пакета «Роснефтью», о котором так часто говорилось, «нужно ещё подтвердить».

10:55 Говоря про личную заинтересованность, Текслер уточнил, что он возглавлял совет директоров в «Башнефти», не получая за это вознаграждения.

10:55 Напомним, что отрицательное заключение на приватизацию «Роснефтью» пакета акций было дано Текслером 3 августа 2016 года.

10:56 По его словам, Аркадий Дворкович сформулировал задачу проработать вопрос приватизации «исходя из нецелесообразности участия госкомпаний».

10:56 Теперь Текслера допрашивают прокуроры.

11:03 Допрос стороной обвинения закончился быстро. Текслер заявил, что при подготовке ответа Минэнерго учитывало «позицию курирующего вице-премьера», а также указ президента «с аналогичным посылом». Текслер также добавил, что в настоящее время рассматривает вопрос приватизации пакета «Роснефтью» положительно, поскольку они «развивают этот актив».

11:04 В зале теперь — Иван Безменов (замдиректора департамента корпоративного управления МЭР). Похоже, последний свидетель на сегодня.

11:07 Безменов рассказывает детали о проведении совещаний по вопросу приватизации: кто присутствовал, что рассматривалось. В том числе, по его словам, рассматривалось участие иностранных инвесторов. Безменов непосредственно занимался подготовкой соответствующих документов и обработкой различных обращений.

11:08 Бурковская спросила, известно ли Безменову что-то про обращение «Роснефти». Он ответил, что плохо помнит.

11:19 Безменов отметил, что процесс приватизации начался с распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, а отбор агента, в котором победил «ВТБ Капитал», был двухэтапным. Он также подтвердил, что было, по крайней мере, одно совещание по вопросу приватизации с участием Улюкаева, однако протокол по его итогам не составлялся. Тогда было принято решение о неучастии иностранных инвесторов в процессе. При этом там были представители «Роснефти» и «ВТБ Капитал». По госкомпаниям в тот раз никакого решения принято не было.

11:19 Бурковская пыталась выяснить, участвовал ли Безменов в приватизации других компаний, прокурор ходатайствовал. Безменов указал, что, по мнению «Росимущества», «Роснефть» может участвовать в приватизации, но правительство вправе установить ограничения на её участие.

11:20 Также Безменов отметил, что Улюкаев иногда правил документы по сделкам (не только о «Роснефти»), но это практика стандартная. При этом сказать о том, насколько часто это происходило, Безменов затруднился.

11:20 Безменов не смог вспомнить, фигурировали ли какие-либо документы с обоснованием «синергетического эффекта» от приватизации пакета акций «Башнефти» «Роснефтью» (о котором говорили, что он достиг 160 млрд рублей).

11:23 Каких-либо прямых указаний о приватизации от Улюкаева Безменову не поступало, указывает свидетель.

11:24 Безменов вспомнил о двух правках, которые вносил Улюкаев в документы. Первая касалась того, что неучастие «Роснефти» в приватизации создаст дополнительную конкуренцию за пакет акций.

11:24 Вторая касалась того, что утверждения о максимизации прибыли благодаря приватизации «Роснефти» должны быть уточнены и проанализированы.

11:25 Теперь Безменова спрашивают прокуроры. Бурковская просит обвинение формулировать вопросы точнее. Слишком запутанно говорит прокурор Филипчук.

11:25 Безменов не помнит, участвовала ли «Роснефть» в рассматриваемый период в приватизации других объектов.

11:30 Безменов принимал участие в заключительном совещании о приватизации пакета акций 30 сентября 2016 года. Тогда представили обязывающее предложение «Роснефти» на 324 млрд рублей.

11:30 Обстановка слегка накалилась. Государственному обвинителю сделали замечание за то, что он перебил адвоката, когда она формулировала вопрос свидетелю.

11:31 Прокуроры расспрашивают свидетеля о содержании доклада по целесообразности участия «Роснефти» в приватизации.

11:33 Прокурор Непорожный пытался несколько раз с разными формулировками задать вопрос Безменову о том, почему Улюкаев выступал с комментариями об участниках приватизации ещё в августе 2016 года, если их подбором занимался «ВТБ Капитал».

11:34 Но защите удалось заблокировать попытки прокурора — судья отклонила вопросы.

11:35 Прокуроры выяснили, что вычеркнутые Улюкаевым из доклада части были за авторством Безменова. При этом свидетель утверждает, что эти абзацы играли значительную роль в документе. Прокурор также попытался выяснить, почему Улюкаев «вычёркивал важные детали из доклада», зная об их ценности. Безменов не знает.

11:37 По словам Безменова, вычеркнутые абзацы влияли на полноту обоснования для вывода отчёта, а содержались они уже в конце документа. Улюкаев спросил, опирались ли суждения Безменова о пользе приватизации «Роснефтью» пакета акций на какие-то конкретные расчёты. Безменов заявил, что сейчас не готов отвечать на этот вопрос.

11:37 Вызывают третьего свидетеля.

11:40 Теперь пришёл технический специалист МЭР, который занимался обслуживанием серверов. Сергей Волченков.

11:41 Он рассказывает об изъятии служебной переписки с почтового сервера.

11:45 Он подтвердил, что переписка просматривалась программой Outlook. Переписка копировалась на носитель с самого начала работы Улюкаева. Однако точной даты не помнит. Данные копировались на флеш-карту. Свидетель просматривал заголовки скопированных писем, чтобы удостовериться, что всё правильно.

11:46 Флеш-карту, которую использовали для копирования материалов, Волченкову затем не показывали и не возвращали.

11:46 «Сложили переписку как бы в единый файл, его и передали следствию», — указал Волченков.

11:47 Адвокаты выяснили детали копирования документов.

11:47 «Выемка почты происходит всё время», — рассказал Волченков.

11:52 Волченков ещё раз уточнил, что сам он просматривал только темы писем, в сверке, разумеется, участвовали сами следователи.

11:53 Волченков рассказал о том, что при увольнении учётная запись блокируется, «а информация хранится дней 30». Таким образом, в настоящее время переписку изучить никто, кроме следствия, не может, поскольку, как указал свидетель, вся переписка была удалена по прошествии 30 дней, а флеш-карту с перепиской в МЭР так и не вернули.

11:53 Свидетеля отпустили.

11:55 Суд постановил повторно вызвать Сечина и Калининченко в суд. Адвокат Каштанова просила выдать защите повестки также двум понятым — Сиделиной и Рассыхиной, которых адвокаты просили вызвать ещё в прошлый раз. Суд отказал в вызове, хотя оставил возможность адвокатам организовать их появление в суде.

11:56 Ранее адвокаты пытались их вызвать с помощью телеграмм, но безуспешно.

11:56 Заседание завершено. Следующее заседание состоится 15 ноября.

11:59 После заседания адвокаты отметили, что ситуация с отказом принятия судебной повестки в «Роснефти» выглядит странно, поскольку это незаконно. Тем не менее в начале заседания судья Семёнова констатировала, что повестку у приставов в «Роснефти» не приняли.

12:01 15 ноября в суд должны явиться Калининченко и Сечин. Если смогут.