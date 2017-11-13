В ожидании Игоря Сечина: онлайн-трансляция по делу Улюкаева
13 ноября в Замоскворецком суде Москвы продолжается процесс по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Ожидается, что сегодня могут дать показания глава «Роснефти» Игорь Сечин и первый замминистра энергетики Алексей Текслер.
О допросе Сечина ходатайствовали как прокуроры, так и защита. Суд оформил повестки ещё троим свидетелям защиты, в том числе Текслеру, однако отказался вызывать вице-премьера Аркадия Дворковича.
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Журналистов на этот раз заметно больше, чем обычно. Мест нет не только в зале заседания, но и внизу на первом этаже, где традиционно показывают видеотрансляцию.
Адвокат Квеидзе, заходя в зал, пошутила по поводу ажиотажа в связи с вызовом Игоря Сечина: «Думаете, придёт, что ли?»
Ранее в пресс-службе суда заявляли, что Сечину отправили повестку, однако сегодня СМИ со ссылкой на официального представителя «Роснефти» Михаила Леонтьева уже сообщили, что глава компании повестку в суд всё-таки ещё не получил.
Среди свидетелей со стороны защиты сегодня ожидаются замдиректора департамента корпоративного управления Иван Безменов, а также советник департамента управления делами МЭР Сергей Волченков.
Среди журналистов уже практически сложилось стойкое убеждение, что Сечина сегодня мы не увидим.
Улюкаева пока в зале суда нет.
Также сегодня в суде ожидается заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.
Игорь Сечин имеет право не явиться на заседание суда по уважительной причине — например, если он находится за границей. Прошла информация, что глава «Роснефти» как раз сейчас находится в командировке.
Журналисты повсюду — даже в коридоре у входа в зал суда не пройти.
Улюкаев в зале.
«Здравствуйте!» — уверенным тоном поприветствовал экс-министр присутствующих.
Похоже, как и в прошлый раз, в хорошем настроении.
Улюкаева спросили о причинах опоздания.
«Я человек подневольный, когда приезжают за мной, тогда и прибываю», — сказал экс-министр.
Лишних журналистов из зала суда выгнали — теперь они толпятся на первом этаже у экрана.
Кажется, впервые мест не хватило для такого количества желающих присутствовать.
Судья Семёнова на месте. Заседание начинается.
Судья перечислила, кому отправили повестки. В списке оперативный сотрудник ФСБ Александр Калиниченко, который работал с Сечиным при подготовке следственного эксперимента по передаче Улюкаеву взятки.
Судья констатировала, что глава «Роснефти» не явился в суд «по неизвестным причинам».
В зал заседания пришёл Текслер.
Адвокаты начинают допрос Алексея Текслера.
Спрашивают про его работу летом 2016 года, занимаемую тогда должность.
Текслер подтвердил, что участвовал в рассмотрении вопроса приватизации пакета акций «Башнефти».
Выяснилось, что Калининченко также не придёт сегодня, поскольку его начальство отправило в командировку.
С Сечиным ситуация сложнее — и сам суд, и адвокаты подтвердили, что всячески пытались донести повестку до адресата. Приставы доставили повестку в офис компании, но сотрудники «Роснефти» «отказались её получать».
Текслер подчеркнул, что его личной заинтересованности в процессе приватизации не было.
Адвокат Бурковская также поинтересовалась, почему было дано отрицательное заключение на приватизацию пакета «Башнефти».
Текслер отметил, что «синергетический эффект» от приватизации пакета «Роснефтью», о котором так часто говорилось, «нужно ещё подтвердить».
Говоря про личную заинтересованность, Текслер уточнил, что он возглавлял совет директоров в «Башнефти», не получая за это вознаграждения.
Напомним, что отрицательное заключение на приватизацию «Роснефтью» пакета акций было дано Текслером 3 августа 2016 года.
По его словам, Аркадий Дворкович сформулировал задачу проработать вопрос приватизации «исходя из нецелесообразности участия госкомпаний».
Теперь Текслера допрашивают прокуроры.
Допрос стороной обвинения закончился быстро. Текслер заявил, что при подготовке ответа Минэнерго учитывало «позицию курирующего вице-премьера», а также указ президента «с аналогичным посылом».
Текслер также добавил, что в настоящее время рассматривает вопрос приватизации пакета «Роснефтью» положительно, поскольку они «развивают этот актив».
В зале теперь — Иван Безменов (замдиректора департамента корпоративного управления МЭР).
Похоже, последний свидетель на сегодня.
Безменов рассказывает детали о проведении совещаний по вопросу приватизации: кто присутствовал, что рассматривалось.
В том числе, по его словам, рассматривалось участие иностранных инвесторов.
Безменов непосредственно занимался подготовкой соответствующих документов и обработкой различных обращений.
Бурковская спросила, известно ли Безменову что-то про обращение «Роснефти».
Он ответил, что плохо помнит.
Безменов отметил, что процесс приватизации начался с распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, а отбор агента, в котором победил «ВТБ Капитал», был двухэтапным.
Он также подтвердил, что было, по крайней мере, одно совещание по вопросу приватизации с участием Улюкаева, однако протокол по его итогам не составлялся. Тогда было принято решение о неучастии иностранных инвесторов в процессе.
При этом там были представители «Роснефти» и «ВТБ Капитал».
По госкомпаниям в тот раз никакого решения принято не было.
Бурковская пыталась выяснить, участвовал ли Безменов в приватизации других компаний, прокурор ходатайствовал.
Безменов указал, что, по мнению «Росимущества», «Роснефть» может участвовать в приватизации, но правительство вправе установить ограничения на её участие.
Также Безменов отметил, что Улюкаев иногда правил документы по сделкам (не только о «Роснефти»), но это практика стандартная. При этом сказать о том, насколько часто это происходило, Безменов затруднился.
Безменов не смог вспомнить, фигурировали ли какие-либо документы с обоснованием «синергетического эффекта» от приватизации пакета акций «Башнефти» «Роснефтью» (о котором говорили, что он достиг 160 млрд рублей).
Каких-либо прямых указаний о приватизации от Улюкаева Безменову не поступало, указывает свидетель.
Безменов вспомнил о двух правках, которые вносил Улюкаев в документы. Первая касалась того, что неучастие «Роснефти» в приватизации создаст дополнительную конкуренцию за пакет акций.
Вторая касалась того, что утверждения о максимизации прибыли благодаря приватизации «Роснефти» должны быть уточнены и проанализированы.
Теперь Безменова спрашивают прокуроры.
Бурковская просит обвинение формулировать вопросы точнее. Слишком запутанно говорит прокурор Филипчук.
Безменов не помнит, участвовала ли «Роснефть» в рассматриваемый период в приватизации других объектов.
Безменов принимал участие в заключительном совещании о приватизации пакета акций 30 сентября 2016 года. Тогда представили обязывающее предложение «Роснефти» на 324 млрд рублей.
Обстановка слегка накалилась. Государственному обвинителю сделали замечание за то, что он перебил адвоката, когда она формулировала вопрос свидетелю.
Прокуроры расспрашивают свидетеля о содержании доклада по целесообразности участия «Роснефти» в приватизации.
Прокурор Непорожный пытался несколько раз с разными формулировками задать вопрос Безменову о том, почему Улюкаев выступал с комментариями об участниках приватизации ещё в августе 2016 года, если их подбором занимался «ВТБ Капитал».
Но защите удалось заблокировать попытки прокурора — судья отклонила вопросы.
Прокуроры выяснили, что вычеркнутые Улюкаевым из доклада части были за авторством Безменова. При этом свидетель утверждает, что эти абзацы играли значительную роль в документе. Прокурор также попытался выяснить, почему Улюкаев «вычёркивал важные детали из доклада», зная об их ценности. Безменов не знает.
По словам Безменова, вычеркнутые абзацы влияли на полноту обоснования для вывода отчёта, а содержались они уже в конце документа.
Улюкаев спросил, опирались ли суждения Безменова о пользе приватизации «Роснефтью» пакета акций на какие-то конкретные расчёты. Безменов заявил, что сейчас не готов отвечать на этот вопрос.
Вызывают третьего свидетеля.
Теперь пришёл технический специалист МЭР, который занимался обслуживанием серверов. Сергей Волченков.
Он рассказывает об изъятии служебной переписки с почтового сервера.
Он подтвердил, что переписка просматривалась программой Outlook. Переписка копировалась на носитель с самого начала работы Улюкаева. Однако точной даты не помнит. Данные копировались на флеш-карту.
Свидетель просматривал заголовки скопированных писем, чтобы удостовериться, что всё правильно.
Флеш-карту, которую использовали для копирования материалов, Волченкову затем не показывали и не возвращали.
«Сложили переписку как бы в единый файл, его и передали следствию», — указал Волченков.
Адвокаты выяснили детали копирования документов.
«Выемка почты происходит всё время», — рассказал Волченков.
Волченков ещё раз уточнил, что сам он просматривал только темы писем, в сверке, разумеется, участвовали сами следователи.
Волченков рассказал о том, что при увольнении учётная запись блокируется, «а информация хранится дней 30».
Таким образом, в настоящее время переписку изучить никто, кроме следствия, не может, поскольку, как указал свидетель, вся переписка была удалена по прошествии 30 дней, а флеш-карту с перепиской в МЭР так и не вернули.
Свидетеля отпустили.
Суд постановил повторно вызвать Сечина и Калининченко в суд.
Адвокат Каштанова просила выдать защите повестки также двум понятым — Сиделиной и Рассыхиной, которых адвокаты просили вызвать ещё в прошлый раз. Суд отказал в вызове, хотя оставил возможность адвокатам организовать их появление в суде.
Ранее адвокаты пытались их вызвать с помощью телеграмм, но безуспешно.
Заседание завершено. Следующее заседание состоится 15 ноября.
После заседания адвокаты отметили, что ситуация с отказом принятия судебной повестки в «Роснефти» выглядит странно, поскольку это незаконно. Тем не менее в начале заседания судья Семёнова констатировала, что повестку у приставов в «Роснефти» не приняли.
15 ноября в суд должны явиться Калининченко и Сечин. Если смогут.
Трансляция ИА REGNUM завершена.