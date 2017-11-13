Манила, 13 ноября, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Экономические санкции, как протекционистский метод, используются в качестве инструмента конкурентной борьбы, заявил 13 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на 31-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Выступая на пленарном заседании саммита российский премьер-министр охарактеризовал текущее состояние дел в мировой экономике, отдельно выделив вопросы, связанные с санкционным влиянием на экономику стран-конкурентов:

«все чаще используются методы так называемого нового протекционизма, когда экономические санкции становятся инструментом конкурентной борьбы», — заявил Медведев.

Отметив готовность Российской Федерации к участию в проектах АСЕАН, премьер-министр правительства РФ предложил партнерам использовать возможности российской транспортной инфраструктуры, железные дороги, аэропорты и высокоскоростные каналы цифровой связи.

Кроме того, Медведев подчеркнул важность и серьезный потенциал для членов АСЕАН российской инфраструктуры Северного морского пути.

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Напомним, 13 ноября на Филиппинах открылся 31-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Российскую Федерацию на форуме представляет премьер-министр Дмитрий Медведев, прибывший в Манилу накануне. В день открытия планируется выступление председателя правительства РФ на первой сессии Делового и инвестиционного саммита АСЕАН-2017 на тему: «Строим, строим, строим. Развитие инфраструктуры для строительства будущего».