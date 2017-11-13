Вашингтон, 13 ноября, 2017, 08:22 — ИА Регнум. Инвестиционная фирма Belmont Partners, принадлежащая Биллу Гейтсу, купила гигантский участок земли за $80 млн в американском штате Аризона с целью превращения его в «умный город», сообщает 13 ноября Fox News.

Город будущего

Компания приобрела порядка 25 тыс. акров земли недалеко от города Феникс, чтобы создать здесь умный город, который будет называться Belmont.

«Belmont создаст перспективное сообщество с разветвленной сетью коммуникаций и инфраструктурой, которые будут использовать передовые технологии, разработанные для высокоскоростных сетей, центров обработки данных», — говорится в пресс-релизе компании.

Город будет включать в себя пространство, приспособленное для жизни 80 тыс. человек. Также будут выделены места для школ, офисов, коммерческих зданий и торговых точек.

Пока не ясно, когда данный проект будет завершен. Следует добавить, что подобная задумка не является оригинальной, «умный город» уже существует в США, он был построен в Колумбусе штат Огайо.

Напомним, Билл Гейтс известнейший американский предприниматель и филантроп, один из создателей корпорации Microsoft, не однократно входил в рейтинг самых богатых людей планеты.