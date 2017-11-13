Москва, 13 ноября, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Не считают себя верующими 22% жителей России. 64% граждан относят себя к православным, 8% — к мусульманам. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Пресс-служба Президента России Участники Архиерейского собора Русской православной церкви на встрече с Дмитрием Медведевым

Другие христианские конфессии (католики, протестанты, униаты, баптисты и др.) исповедует 1% опрошенных. 4% затруднились ответить.

Доверяют РПЦ 64% опрошенных (среди старших — 73%), не доверяют 19% (среди молодых — 26%).

Патриарху Всея Руси Кириллу доверяют 51% граждан, 21% не доверяют.

21% россиян не видят влияния РПЦ на общественную жизнь страны,

47% респондентов отмечают позитивное влияние на общественную жизнь страны, 10% — негативное. 21% считают, что РПЦ никак не влияет на общественную жизнь.

К выступлениям РПЦ против показа фильмов, спектаклей, выставок, которые, по е мнению, оскорбляют чувства верующих, положительно относятся 44% жителей России, отрицательно — 33% опрошенных.

Первой позиции чаще придерживаются пожилые, второй — молодые, образованные, горожане.

По мнению 61% респондентов, государственные органы, принимая решения в сфере культурной политики, должны учитывать позицию РПЦ в той же мере, что и позицию других общественных организаций.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 5 ноября 2017 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опросов, в мире прибавилось верующих людей. Шесть из десяти респондентов в мире или 62% считают себя людьми религиозными, в то время как четверть (25%) относят себя к нерелигиозным людям, и 9% опрошенных назвали себя атеистами.

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