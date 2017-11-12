Дубай, ОАЭ, 12 ноября, 2017, 18:39 — ИА Регнум. Российская Федерация и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) ведут переговоры о создании совместного пассажирского самолета на базе МС-21. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ходе авиасалона Dubai Airshow 2017.

Alex Beltyukov Кабина авиалайнера МС-21

«Они (представители ОАЭ) хотят вместе с нами и транспортный большой самолет создавать, и пассажирский на базе МС-21−400, — сказал Чемезов. — Пожеланий у них очень много».

Гендиректор госкорпорации «Ростех» добавил, что для совместного создания самолета на базе МС-21 в ближайшее время будет создана рабочая группа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 февраля министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на выставке IDEX-2017 заявил, что российские истребители Су-35, которые считаются одними из самых лучших в мире, заинтересовали ОАЭ.

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