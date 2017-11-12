Вашингтон, 12 ноября, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Одиозный сенатор-республиканец от штата Арзиона Джон Маккейн заявил, что президент США Дональд Трамп подрывает национальную безопасность страны, когда говорит о том, что доверяет президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Соответствующее заявление Маккейн сделал сегодня, 12 ноября, после того как Трамп на пресс-конференции в Ханое (Вьтенам) заговорил о доверии Путину.

Kremlin.ru В кулуарах 25-го саммита форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество». Владимир Путин с Дональдом Трампом

Напомним, американский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Вьетнама заявил, что у него было несколько коротких разговоров с Путиным «на полях» саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

По словам Трампа, российский лидер категорически отвергает даже гипотетическую возможность того, что Россия могла каким-то образом вмешаться в выборы президента США в 2016 году. Также Трамп отметил, что подобные обвинения оскорбляют Путина и являются тем искусственным барьером, которые создали для президента США оппозиционные демократы.

«Президент Путин очень настойчиво, категорически отрицает, что имеет к этому какое-либо отношение. Нужно не вступать в споры по этому поводу, а начать говорить о Сирии и Украине», — сказал Трамп.

В связи с этими высказываниями Маккейн обвинил Трампа в пренебрежении американскими национальными интересами. Он упрекнул Трампа в том, что тот доверяет «полковнику КГБ», а не американскому разведывательному сообществу.

«Владимир Путин не заботится об американских интересах. Думать иначе не просто наивно, это ставит нашу национальную безопасность под угрозу», — заявил Маккейн.

Что касается сотрудничества между российскими и американскими военными в Сирии, то Маккейн не видит в нем практической пользы до тех пор, пока у власти остается президент Башар Асад.