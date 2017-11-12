Манила, 12 ноября, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев прибыл сегодня, 12 ноября, в столицу Филиппин город Манилу, где начинается саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также Восточноазиатский саммит (ВАС).

Xiquinho Silva Манила, Филиппины

Официальный визит Медведева продлится три дня. Сегодня Медведев должен принять участие в ужине лидеров стран АСЕАН по случаю 50-летия данной ассоциации.

13 ноября состоится саммит АСЕАН, в котором также примет участие Медведев. Встреча откроется традиционной церемонией фотографирования глав делегаций стран АСЕАН и партнеров по диалогу.

Медведев выступит на первой сессии Делового и инвестиционного саммита АСЕАН-2017 на тему: «Строим, строим, строим. Развитие инфраструктуры для строительства будущего».

Вечером 13 ноября у Медведева запланированы переговоры с президентом Филиппин Родриго Дутерте. По итогам встречи уже запланировано подписание ряда двусторонних соглашений.

Кроме того, «на полях» АСЕАН Медведев также проведет ряд двусторонних встреч.