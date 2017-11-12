Абу-Даби, 12 ноября, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Российская Федерация и Индия подпишут в начале 2018 года контракт на поставку индийской стороне 200 многоцелевых вертолетов Ка-226. Об этом сегодня, 12 ноября, заявил журналистам генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский на выставке Dubai Airshow 2017 в Объединённых Арабских Эмиратах.

Russianhelicopters.aero Российский многоцелевой вертолет Ка-226Т

По словам Богинского, к концу 2017 года или в начале 2018 года Россия планирует подписать контракт на поставку 200 многоцелевых вертолетов Ка-226 для нужд министерства обороны Индии.

Он напомним, что сборка этих вертолетов осуществляется на совместном предприятии, которое расположено в Индии. Это же предприятие обеспечит сервисное обслуживание.

Кроме того, на выставке Dubai Airshow 2017 Россия планирует подписать с Индией контракт на поставку вертолетов Ми-171А2, а также сертифицирование данного вертолета на индийском рынке.

«На выставке будем подписывать контракт с индийской компанией на поставку Ми-171А2, соответственно, сертифицировать на этом рынке», — сказал Богинсуий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение между Россией и Индией о сотрудничестве в области вертолетостроения было подписано в 2015 году. Холдинг «Вертолеты России» взял на себя обязательства организовать поставку и обеспечить локализацию производства в Индии российского вертолета Ка-226 и его модификаций в количестве 200 штук. При этом в условиях контракта прописано, что не менее 140 из этих вертолетов должны быть собраны на мощностях совместного российско-индийского предприятия.