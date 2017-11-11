Украина, 11 ноября, 2017, 17:04 — ИА Регнум. На Украине предлагают осуществить конституционную реформу, которая ограничила бы полномочия президента страны. Об этом 11 ноября сообщил депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко, передает «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

«Народный фронт» предлагает … сделать большую конституционную реформу, ограничив полномочия президента», — отметил Геращенко.

По его словам, необходимость таких изменений вызвана тем, что на сегодняшний день «возможности главы государства слишком велики», что мешает развитию Украины, так как «создают конфликт между исполнительной властью и президентской вертикалью».

При этом в качестве примера он привел модель в Германии и Польше: президент является гарантом Конституции, но не может вмешиваться в процесс работы исполнительной власти.

11 ноября в Киеве начался съезд политической партии «Народный фронт».

Как заявили в пресс-службе партии, «в программе съезда — отчет по результатам деятельности и основные направления работы партии на будущее».