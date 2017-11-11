Санкт-Петербург, 11 ноября, 2017, 16:00 — ИА Регнум. Новый военный городок Санкт-Петербургского Суворовского военного училища торжественно открылся 11 ноября в Северной столице на Московском проспекте, 17. Ранее по этому адресу располагался Кадетский ракетно-артиллерийский корпус. В новом военном городке будут обучаться и проживать более 500 суворовцев.

Андрей Пронин ИА REGNUM Торжественное открытие нового военного городка Суворовского военного училища на Московском проспекте 17 в Санкт-Петербурге

Андрей Пронин ИА REGNUM Торжественное открытие нового военного городка Суворовского военного училища на Московском проспекте 17 в Санкт-Петербурге

В ходе церемонии открытия состоялось прохождение суворовцев торжественным маршем и осмотр почетными гостями материально-технической базы училища, а также большой праздничный концерт в Белом Николаевском зале.

Андрей Пронин ИА REGNUM Торжественное открытие нового военного городка Суворовского военного училища на Московском проспекте 17 в Санкт-Петербурге

Как сообщили ИА REGNUM в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в ходе обустройства военного городка была завершена реконструкция главного здания архитектурного ансамбля «Воронцовский дворец» с размещением в нем курсантского общежития. Кроме того, построены новые здания учебных корпусов, медпункта и столовой.

В учебных корпусах оборудованы аудитории для проведения занятий по различным дисциплинам, лаборатории, лингафонные кабинеты, классы самоподготовки и тренажерный зал. На дворовой территории положен асфальт, сделаны новые зоны отдыха и спортплощадки.

Как подчеркивают в оборонном ведомстве, военные строители при проектировании и производстве работ выполняли задачу вписать все современные системы и технологии в старые здания, сделав их безопасными и полностью подходящими для учебного процесса Суворовского училища.

«Для сохранения архитектурного облика и внутренних исторических интерьеров зданий специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны была выполнена реставрация фасадов, кирпичной кладки, оконных проемов, кровли, лепного и штукатурного декора Георгиевского и Николаевского залов и чугунных ворот», — отметили в Министерстве обороны РФ.

Андрей Пронин ИА REGNUM Торжественное открытие нового военного городка Суворовского военного училища на Московском проспекте 17 в Санкт-Петербурге

Все работы реставраторы выполняли вручную, подбирая шаблоны и толщину слоев. Новые элементы были приведены в соответствие со старыми, теми же историческими материалами, теми же известковыми штукатурными смесями.

Санкт-Петербургское суворовское военное училище расположено на территории Воронцовского дворца, построенного в 1749—1757 годах архитектором Бартоломео Растрелли для канцлера Михаила Воронцова. В разные годы здесь размещались ведомство иностранной коллегии для канцлеров, капитул Мальтийского ордена, Пажеский корпус. В советские годы — школа Красных курсантов, впоследствии высшее общевойсковое командное училище им. С. М. Кирова, а затем Ленинградское суворовское военное училище.

В августе 2015 года Суворовское училище отпраздновало свое 60-летие: оно было создано в Ленинграде в 1955 году. В настоящее время в училище обучаются юноши в возрасте 11−17 лет из всех регионов России, преимуществом при поступлении пользуются дети из числа сирот и оставшихся без попечения родителей, а также дети военнослужащих.

Андрей Пронин ИА REGNUM Торжественное открытие нового военного городка Суворовского военного училища на Московском проспекте 17 в Санкт-Петербурге

Суворовцы носят военную форму со своими знаками различия и находятся на полном государственном обеспечении. Срок обучения в училище — 7 лет. Суворовцам преподаются два иностранных языка: английский и немецкий, а также есть возможность изучать китайский язык на дополнительных занятиях. По окончании училища суворовцы получают аттестат о среднем образовании и специальный нагрудный знак.