Франкфорт, США, 11 ноября, 2017, 03:46 — ИА Регнум. Полиция штата Кентукки арестовала второго из трех заключенных сбежавших из тюрьмы в штате Теннесси, передает Associated Press.

ErikaWittlieb Тюрьма

28-летнего Мэтью Уайта задержали полицейские штата, которые остановили его для проверки документов.

Побег из тюрьмы округа Макон в штате Теннесси произошел в среду 8 ноября.

9 ноября был задержан первый беглец — 20-летний Дилан Сесил Фергюсон, отбывавший срок за убийство.

Третий заключенный, Джеффри Стронг, остается в бегах. Он объявлен в федеральный розыск.

Побеги из тюрем в штате Теннесси случаются не так редко. Предыдущий побег произошел в июне 2017 года — тогда двоих заключенных, убивших охранника и сбежавших из тюрьмы, поймал местный фермер.