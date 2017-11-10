Оттава, 11 ноября, 2017, 01:54 — ИА Регнум. Предоставив Всемирному антидопинговому агентству (WADA) доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории, российская сторона выполнила предпоследнее условие для восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает пресс-служба WADA.

Www.wada-ama.org Логотип Всемирного антиопингового агенства (ВАДА)

Как отмечается, независимый департамент WADA поведёт судебно-медицинский анализ новых данных, оказавшихся в распоряжении организации. Результаты будут представлены на заседаниях исполнительного комитета и совета учредителей WADA, которые пройдут 15 и 16 ноября.

Вместе с тем в приведённом заявлении президента WADA Крейга Риди отмечается, что организация «по-прежнему твёрдо уверена в результатах расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена».

«Новые данные помогут нам обосновать наше требование к российским властям о публичном признании результатов расследования. В таком случае мы сможем двигаться вперёд в вопросе восстановления общественного доверия к российскому спорту», — заявил Крейг Риди.

Напомним, 10 ноября стало известно, что в WADA поступила база данных допинг-тестов Московской антидопинговой лаборатории за период с января 2012 года по август 2015 года.