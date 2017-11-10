Берлин, 10 ноября, 2017, 22:24 — ИА Регнум. НАТО создаст два новых центра планирования и командования операциями Альянса в Европе. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 8 ноября, сразу после заседания министров обороны НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Министры договорились усовершенствовать командную структуру Североатлантического альянса для ускорения переброски войск через Атлантику, а также упрощения их передвижения внутри Европы. Так, один из центров будет отвечать за переброску войск и вооружений по европейскому континенту, а другой — за операции военно-морских сил в Атлантическом океане, сообщает сегодня, 10 ноября, Deutsche Welle.

Высшее руководство НАТО отмечает, что подобные действия блока являются не более, чем реакцией союзников на действия России на Украине, отмечает французское информационное агентство Agence France-Presse.

Дальнейшие детали относительно локации новых командных центров и численности их персонала пока не разглашаются. Однако известно, что все реорганизационные вопросы должны быть проработаны и детализированы уже к новой, февральской встрече министров обороны государств-членов НАТО.

Сейчас основная задача Евросоюза, по мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, состоит в том, чтобы избавиться от «бюрократических препонов» и улучить свою транспортную инфраструктуру, приведя ее в соответствие с новыми требованиями. Под этим понимается, что европейские автомобильные и железнодорожные пути, а также аэро‑ и морские порты должны быть приспособлены к оперативной переброске войск НАТО. При этом, вопросом модернизации европейской транспортной инфраструктуры Столтенберг призывает заняться не только политическое руководство ЕС, но и, в особенности, национальные правительства, а также частные предприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8−9 ноября прошла очередная встреча министров обороны НАТО. Основными темами встречи стали увеличение численности миссии НАТО в Афганистане, а также вопрос развертывания дополнительных сил НАТО в Восточной Европе. Напомним, что со времен окончания «холодной войны» до настоящего момента штат сотрудников НАТО был уменьшен с 22 тысяч до 6800 человек, а число ее главных штабов — с 33 до семи.