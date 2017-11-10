Трамп сбежал с приема на самите АТЭС, чтобы не говорить с Путиным
Дананг, Вьетнам, 10 ноября, 2017, 20:07 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп продолжает избегать президента Российской Федерации Владимира Путина «на полях» саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходит в эти дни во вьетнамском городе Дананге.
Визит Трампа на саммита АТЭС в Дананге с самого начала выглядит странно. Американский президент прибыл в Дананг из Китая, где он был с официальным визитом. Однако участвовать в двух официальных мероприятиях саммита АТЭС он не стал.
Трамп не появился на переговорах лидеров АТЭС с членами Делового консультативного совета, в которых принимал участие Владимир Путин. Вместо Трампа на встрече присутствовал торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.
Затем Трамп пропустил второе официальное мероприятие саммита АТЭС — переговоры лидеров стран-членов АТЭС с коллегами из АСЕАН.
В обоих мероприятиях принимал участие Владимир Путин.
После этого состоялась официальная церемония фотографирования в национальных костюмах. По протоколу Трамп должен был стоять рядом с Путиным. Президент США подошел к российскому президенту, пожал ему руку и о чем то поговорил несколько секунд.
Затем началось следующее мероприятие — торжественный прием в честь лидеров саммита АТЭС.
Путин и Трамп пришли на ужин и сели недалеко друг от друга, но по разные стороны от главы Вьетнама — хозяина саммита в этом году. Они говорили со своими соседями, но не между собой.
Затем Трамп сделал несколько фотографий с лидерами других стран на телефоны и спешно покинул зал приема, задолго до его окончания.