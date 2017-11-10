Дананг, Вьетнам, 10 ноября, 2017, 20:07 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп продолжает избегать президента Российской Федерации Владимира Путина «на полях» саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходит в эти дни во вьетнамском городе Дананге.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Визит Трампа на саммита АТЭС в Дананге с самого начала выглядит странно. Американский президент прибыл в Дананг из Китая, где он был с официальным визитом. Однако участвовать в двух официальных мероприятиях саммита АТЭС он не стал.

Трамп не появился на переговорах лидеров АТЭС с членами Делового консультативного совета, в которых принимал участие Владимир Путин. Вместо Трампа на встрече присутствовал торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Затем Трамп пропустил второе официальное мероприятие саммита АТЭС — переговоры лидеров стран-членов АТЭС с коллегами из АСЕАН.

В обоих мероприятиях принимал участие Владимир Путин.

После этого состоялась официальная церемония фотографирования в национальных костюмах. По протоколу Трамп должен был стоять рядом с Путиным. Президент США подошел к российскому президенту, пожал ему руку и о чем то поговорил несколько секунд.

Затем началось следующее мероприятие — торжественный прием в честь лидеров саммита АТЭС.

Путин и Трамп пришли на ужин и сели недалеко друг от друга, но по разные стороны от главы Вьетнама — хозяина саммита в этом году. Они говорили со своими соседями, но не между собой.

Затем Трамп сделал несколько фотографий с лидерами других стран на телефоны и спешно покинул зал приема, задолго до его окончания.