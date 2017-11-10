Москва, 10 ноября, 2017, 18:08 — ИА Регнум. В Москве к 22 ноября ожидаются морозы до — 17 градусов Цельсия, сообщил 10 ноября журналистам представитель Гидрометцентра России.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Русская зима

По прогнозу синоптиков, в последней трети ноября начнется резкое снижение температуры, которая к ночи 22—23 ноября достигнет отметки — 17 градусов Цельсия.

Дневная температура в это время будет держаться в районе от двух до семи градусов ниже нуля.

Приход зимы в российскую столицу ожидается 16—17 ноября, когда выпадет небольшой снег, а ночная температура составит три-пять градусов Цельсия ниже нуля.

Сотрудники Гидрометцентра отмечают, что в 2017 году в Москве начало зимы аномально теплое, и сохраняется вероятность оттепелей и туманов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении видимости на дорогах из-за тумана.