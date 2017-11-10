Лондон, 10 ноября, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Правительство Великобритании 9 ноября законодательно оформило точное время выхода страны из Евросоюза, передает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

Королевство официально покинет объединение 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому времени (00:00 по центральноевропейскому времени).

Дата была известна заранее, так как правительство Великобритании обещало завершить выход через два года после запуска процедуры Brexit. Однако теперь Лондон решил закрепить ее законодательно.

«Мы выслушали представителей общественности и членов парламента и сделали это уточнение, чтобы устранить любую путаницу в формулировках», — заявил министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.

Напомним, референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся в июне 2016 года. Большинство жителей страны (51,9%) поддержали Brexit.

29 марта этого года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из Евросоюза, которая должна завершиться к концу марта 2019 года.