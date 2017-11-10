Москва, 10 ноября, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Формальная встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоится. Об этом заявила секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам Сандрес, встречу отменили из-за плотного графика Трампа.

Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Майкл Энтон отмечал, что окончательного решения о возможной встрече Трампа и Путина на полях саммита АТЭС во Вьетнаме пока нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что согласование встречи все еще продолжается, однако ясности пока нет. Он говорил, что обсуждался вариант проведения переговоров 10 ноября.

Еще до заявления Сандерс о срыве встречи Трамп называл возможные переговоры с Путиным важными, так как, по его словам, Россия поможет усилить давление на Северную Корею.

Основными темами встречи лидеров двух стран также должны были стать урегулирование ситуации на Украине и военный конфликт в Сирии. Кроме того, предполагалось обсуждение сегодняшнего состояния российско-американских отношений.

Напомним, президент РФ уже прибыл во Вьетнам. Здесь у него пройдет ряд двусторонних встреч, среди них — переговоры с японским премьером, лидерами Китая, Вьетнама и Филиппин.