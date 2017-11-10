Встреча президентов РФ и США сорвалась – у Трампа «плотный график»
Москва, 10 ноября, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Формальная встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоится. Об этом заявила секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Bloomberg.
По словам Сандрес, встречу отменили из-за плотного графика Трампа.
Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Майкл Энтон отмечал, что окончательного решения о возможной встрече Трампа и Путина на полях саммита АТЭС во Вьетнаме пока нет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что согласование встречи все еще продолжается, однако ясности пока нет. Он говорил, что обсуждался вариант проведения переговоров 10 ноября.
Еще до заявления Сандерс о срыве встречи Трамп называл возможные переговоры с Путиным важными, так как, по его словам, Россия поможет усилить давление на Северную Корею.
Основными темами встречи лидеров двух стран также должны были стать урегулирование ситуации на Украине и военный конфликт в Сирии. Кроме того, предполагалось обсуждение сегодняшнего состояния российско-американских отношений.
Напомним, президент РФ уже прибыл во Вьетнам. Здесь у него пройдет ряд двусторонних встреч, среди них — переговоры с японским премьером, лидерами Китая, Вьетнама и Филиппин.