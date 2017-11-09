Москва, 10 ноября, 2017, 00:02 — ИА Регнум. В 2018 и 2019 годах Россию, возможно, ожидает резкий скачок цен. Об этом корресподенту ИА REGNUM 9 ноября заявил руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов, комментируя данные о пока что незначительных ценовых колебаниях на российском продовольственном рынке.

Нищета

Напомним, согласно новым данным Росстата, в октябре 2017 года индекс потребительских цен составил 100,2%.

«В октябре в 12 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0,4% и более, — сообщается на сайте ведомства. — В Ставропольском крае и Смоленской области (в результате увеличения цен на продукты питания на 1,4% и 1,3% соответственно), а также в Сахалинской области (за счёт подорожания непродовольственных товаров на 1,2%) потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,6%».

При этом чиновники сообщили, что в Удмуртской Республике, Новосибирской и Томской областях стоимость потребительских товаров и услуг незначительно снизилась (0,1−0,2%).

Октябрь 2017 года отметился также ростом цен на плодоовощную продукцию. Огурцы подорожали в 1,5 раза, помидоры — в 1,4 раза, апельсины — на 9,1%. Однако подешевели репчатый лук и яблоки — на 8,7 и 8,5% соответственно, а также капуста, морковь, свекла, чеснок, лимоны и виноград — на 3,2−6,6%. Картофель, груши, орехи и замороженные овощи — на 0,3−1,3%.

«Среди других наблюдаемых видов продовольственных товаров на 3,9% увеличились цены на икру лососевых рыб отечественную, на 0,6−0,8% — на солёные и копчёные деликатесные продукты из рыбы, молоко питьевое стерилизованное, йогурты, сырки творожные, глазированные шоколадом, сыры и пиво, — информирует Росстат. — Одновременно снижение цен отмечалось на все наблюдаемые виды макаронных и крупяных изделий, в том числе на крупу гречневую — на 3,3%, горох, фасоль — на 1,9%. На 1,2% подешевела рыба живая и охлажденная, на 0,3−0,5% — свинина, мясо птицы, консервы для детского питания, мука, хлопья из злаков, на 0,1−0,2% — баранина, фарш мясной, сельдь и филе сельди соленые, масло оливковое, кексы и рулеты, чай, кофе, водка и коньяк».

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на месяц в среднем по России в конце октября 2017 года составила 3714,2 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,4% (с начала 2017 года — выросла на 0,7%).

Если говорить о том, как «играли» региональные рынки, то, например, в Ростовской области исследователи отметили рост цен на молоко, яйца, сыры и колбасы. Там чуть больше чем на полпроцента подорожали молоко и куриные яйца. Минимально подтянулись вверх (на 0,3%) полукопчёная и варено-копчёная колбасы. Подешевели белокочанная капуста (на 1,9%), сахар-песок (на 1,6%), репчатый лук (на 1,1%), морковь (на 0,6%) и гречневая крупа (на 0,3%).

Любопытно, что в Нижегородской области цены на продукты питания с начала 2017 года снизились в среднем на 0,4%. Заметнее остальных подешевела гречка, цена которой снизилась почти на треть. Кроме неё, на 10% подешевели куриное мясо и белокочанная капуста, на 7% — подсолнечное масло и на 5% — пшеничная мука. Как со ссылкой на Росстат пишут в региональных изданиях, в целом стоимость условного набора продуктов питания из 33 наименований в этой области ниже на 8%, чем в среднем по России.

Сильно подорожали некоторые продукты в Кемеровской области. Особенно это касается огурцов и помидоров, цена которых возросла на 68,8% и 31,2% соответственно. Это же, хотя и в значительно меньшей степени, касается таких фруктов, как апельсины, виноград и груши, которые подорожали на 9%, 4,9% и 3,4% соответственно. Репчатый лук подешевел на 12,5%, а яблоки — на 10,25.

В Алтайском крае за прошедшие 10 месяцев продукты питания опустились в цене на 1%. Но помидоры и огурцы стали дороже на 27% и 36%, а апельсины — на 19%.

«Сейчас повышение цен незначительное, — прокомментировал новые цифры Колташов. — Дело в том, что они уже достаточно выросли за прежние годы, чтобы сейчас почти не меняться. Тем более в данный момент дорожает нефть. Однако нынешняя ценовая динамика не отменяет проблемы гигантского повышения цен за последние годы, связанного с девальвацией рубля. Близкие к власти экономисты обещали нам, что на ценах это не отразится. Выясняется, что они поднялись весьма и весьма значительно».

Он подчеркнул, что ситуация выглядит неплохой и стабильной, если говорить о низком росте цен. Однако уже существующие очень высоки и болезненны для потребителя.

«Если люди несколько лет назад покупали яблоки по 25 рублей, то теперь они платят за них 100 рублей, — напомнил Колташов. — Цены на многие продукты подскочили в 3 или 4 раза. На мясо — двукратное повышение. Не это сейчас главное. Главное, что в 2018 и 2019 годах мы можем получить новый скачок цен. Это будет связано с девальвацией российской валюты. Могут сыграть свою роль и кризис в Китае, плохая ситуация на фондовых рынках США и Европы. Есть множество таких зреющих факторов, которые способны дестабилизировать российскую экономику».

Он также акцентировал внимание на том, что повышение цен в прошлые годы привело к фантастическому обнищанию населения. Таким образом, сегодняшняя условно нулевая инфляция на самом деле никого не успокаивает. Что касается текущего легкого удорожания ряда продуктов, то в данном случае играет роль и фактор сезонности.

«Рост цен на огурцы и помидоры — это сезонный фактор. Пошел парниковый продукт. Лук и яблоки подешевели потому, что на рынок поступило большое количество продукции. Спрос на них упал, так как поставщики не рассчитали объемов», — пояснил Колташов.

При этом экономист предположил, что в ближайшее время резкого повышения цен на продовольственные товары ожидать не приходится. Если, конечно, не обвалятся цены на нефть.

«Магазинам и так приходится бороться за потребителя, — заключил Колташов. — Повышать цены — это вряд ли хороший сценарий. Спрос явно слабоват и нуждается в стимулах».

Гораздо более скептично к официальным данным отнёсся директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Естественно, что осень — сезон ускорения роста цен, — сказал он. — В этих данных самих по себе ничего нового нет. Но надо обратить внимание на два фактора. Первый: официальная статистика, начиная с ноября прошлого года, когда была проведена её реформа, на мой взгляд, не выражает ничего. Причём нельзя сказать, что она только приукрашивает реальность, потому что иногда она её ухудшает. Например, в феврале Росстат официально отчитался о двадцатипроцентном сокращении водоснабжения в России. Чего быть не может. Это касается и инфляции. Инфляция у нас традиционно недостоверна. Она очень сильно отстаёт от той инфляции, которую ощущают на себе обычные люди. Возможно, что ноябрьская реформа статистики разрушила и подорвала в том числе и статистику инфляции».

При этом экономист отметил, что пока рано радоваться существенному замедлению инфляции.

«Лекарство оказалось страшнее болезни, — заключил Делягин. — Инфляцию снизили не ограничением произвола монополий, что является главным фактором инфляции, а снижением уровня жизни основной части граждан России. Когда мы смотрим на рост реальных заработных плат, мы должны понимать, что это рост зарплаты не только тех, кто работает на производстве. Учитываются зарплаты руководителей корпораций и топ-менеджеров. Реальные же доходы населения падают. Падают давно. Представители государства говорят, не стесняясь, что они борются с инфляцией методами, которые ведут к обеднению населения, и открыто этим гордятся».

Кроме того, он спрогнозировал, что в ближайшем будущем цены на продукты питания будут медленно подрастать, хотя этот рост уже не станет существенным для населения.

Напомним, что в комитете Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству планируют обсудить законопроект о введении государственного регулирования цен на основные продукты питания. Как утверждают его разработчики, без такой меры отмечается стихийный рост цен и сговоры торговых сетей. В правительстве этим документом недовольны. По их мнению, такие способы воздействия на рынок могут использоваться только в крайнем случае.