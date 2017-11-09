Омск, 9 ноября, 2017, 17:23 — ИА Регнум. В Омской области активно обсуждают интервью бывшего мэра областного центра Вячеслава Двораковского, которое он дал изданию «Четверг». Все ведущие местные СМИ уже разобрали интервью на цитаты, а пользователи социальных сетей отметили, что экс-мэр «не по-детски отжигает».

Admomsk.ru Вячеслав Двораковский

Как уже сообщало ИА REGNUM, Двораковский ушёл в отставку летом этого года, проработав в этой должности пять лет. Фигурой он был неоднозначной, и сам однажды признавался журналистам, что ощущал «холодок от горожан». Бывший омский мэр — единственный в мире чиновник, которого президент страны Владимир Путин назвал «поросёнком». Это произошло после жалобы омской пенсионерки на прямой линии с президентом о том, что она якобы не смогла попасть на приём к мэру.

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В интервью «Четвергу» экс-мэр утверждает, что ситуация с пенсионеркой была «подстроена».

"Я даже знаю, кем, но сказать не могу. Бабушка, мягко говоря, соврала, она была у меня на приёме… Хотели навредить мне, а больше ударили по престижу города, обманули президента», — сказал Двораковский.

Что касается своих былых противоречий с губернатором Виктором Назаровым (он, кстати, тоже недавно был отправлен в отставку), то их корень кроется в… отсутствии вертикали власти и местном самоуправлении: на федеральном уровне необходимо принять «волевое решение о ликвидации местного самоуправления». Двораковский считает, что мэры должны напрямую подчиняться главам регионов.

«Пожелал бы, чтобы новый мэр свято присягнул губернатору, — сказал Двораковский. — А тот, в свою очередь, освободил мэра от всяких нападок и дал ему возможность нормально работать».

Самому Двораковскому «нормально поработать», видимо, не удалось. Часть чиновников мэрии работала против градоначальника, при этом некоторых из них мэр даже не мог уволить, поскольку Виктор Назаров их «охранял, как квочка».

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Несмотря на неоднозначную оценку его деятельности со стороны общества, бывший мэр доволен итогами своего правления, хотя осознаёт, что для омичей навсегда останется «поросёнком».

Отметим, что Вячеслав Двораковский — последний мэр, избранный на всенародных выборах. С этого года руководитель администрации избирается по результатам конкурса, который должен завершиться в конце ноября. Сейчас на должность претендуют 37 человек.

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Своё мнение по поводу будущего мэра Омска высказал врио губернатора области Александр Бурков, назначенный на эту должность 9 октября 2017 года. По его словам, мэр города-миллионника должен обладать стратегическим мышлением и «работать с губернатором в одной команде».